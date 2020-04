Les Colts d’Indianapolis ne subissent pas une révision complète de l’uniforme comme les Falcons, les Buccaneers, les Browns et les Rams, mais ils font quelques ajustements pour la saison 2020.

Lundi, les Colts ont dévoilé un nouveau logo secondaire, un mot-symbole et une police pour les numéros de maillot. Ce n’était rien de trop dramatique, mais de nombreux changements ont été effectués en guise de clin d’œil au look des Colts des années 50 et 60.

Pourtant, un entraîneur de football du lycée s’oppose au logo secondaire.

Le nouveau logo “C” avait le contour de l’état de l’Indiana gravé dans le C. Comme l’entraîneur de football du lycée Jere Kubuske l’a souligné, ce logo “C” ressemblait terriblement à ce que le lycée de la cathédrale d’Indianapolis avait utilisé pendant environ quatre années.

Il a raison.

Les deux logos ont des polices presque identiques avec le contour de l’état gravé dans la lettre. Et ce n’était pas comme si Cathedral était une école dont les Colts n’avaient pas conscience. La cathédrale a remporté cinq titres d’État consécutifs dans le football entre 2011 et 2015… avec ces matchs de titre joués au stade Colts Lucas Oil.

Ils sont une puissance de football du lycée d’Indianapolis. Il n’y a aucun moyen que ce logo soit une coïncidence.

Mais ce ne serait pas la seule fois où nous avons vu des équipes de la NFL prendre de nouveaux logos d’ailleurs.

Les Rams de Los Angeles ont apparemment emprunté leur nouveau logo à la Division II Angelo State.

