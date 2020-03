L’entraîneur anglais Eddie Jones accepte de réduire ses salaires de 25% alors que RFU fait face à des pertes de revenus de 50 millions de livres en raison de la pandémie de coronavirus

L’entraîneur de l’Angleterre, Eddie Jones, a accepté de réduire ses salaires de plus de 25%.

La Rugby Football Union (RFU) fera face à des pertes de revenus pouvant atteindre 50 millions de livres sterling au cours des 18 prochains mois en raison de la pandémie de coronavirus.

. – .

Eddie Jones est entraîneur de l’Angleterre depuis 2015

Par la suite, les chefs de RFU et Jones ont procédé à des réductions de salaire pour limiter l’impact financier sur l’organe directeur du rugby.

Jeudi, le chef de la direction de RFU, Bill Sweeney, a déclaré: “Eddie est actuellement à l’étranger et quand je l’ai contacté au sujet de nos propositions de réduction de salaire, il a immédiatement accepté.”

Il est entendu que la RFU consulte d’autres entraîneurs de l’Angleterre au sujet des réductions de salaire temporaires.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Jones est entraîneur de l’Angleterre depuis 2015 et a conduit le pays à la finale de la Coupe du monde de rugby 2019, qu’il a perdu contre la Nouvelle-Zélande.

Il est l’entraîneur de rugby international le mieux payé, gagnant environ 750 000 £ par an.

Le contrat de Jones expire l’été prochain et les discussions sur la prolongation de son séjour n’ont pas encore eu lieu.

La semaine dernière, la RFU a annulé la saison 2019/20 en raison de l’épidémie de coronavirus.

.