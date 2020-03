Russillo est accompagné de l’entraîneur-chef du champion national LSU Tigers, Ed Orgeron, pour discuter de la façon dont les opérations de football sont affectées par COVID-19, revisiter la course au titre de LSU, parler du rechargement pour la saison 2020, et plus encore (7:33). Ensuite, Russillo décompose le plafond salarial pour la NBA et la NFL et comment tout cela est lié aux CBA, aux offres télévisées, etc. (18:35).