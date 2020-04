L’entraîneur de Conor McGregor taquine le combat de Tony Ferguson après que Khabib Nurmagomedov ait laissé entendre qu’il était HORS de l’UFC 249

John Kavanagh a taquiné les fans en suggérant que Conor McGregor pourrait remplacer Khabib Nurmagomedov et affronter Tony Ferguson à l’UFC 249.

Le propriétaire du Straight Blast Gym à Dublin est avec «The Notorious» depuis le tout début de sa carrière de MMA et le duo a fait une folle aventure ensemble.

Mais intervenir et sauver la carte du 18 avril après que son rival amer ne puisse plus y assister serait sûrement le lot.

Conor McGregor pourrait être sur le point de réaliser un geste audacieux en remplaçant son rival amer Khabib Nurmagomedov

Le Russe est retourné dans son pays d’origine lors de l’épidémie de COVID-19 et prévoyait de retourner aux États-Unis après avoir terminé sa formation dans son pays d’origine, le Daghestan.

Cependant, le président Vladimir Poutine a depuis complètement fermé les frontières et le champion incontesté des poids légers a confirmé dans sa vidéo en direct sur Instagram qu’il était effectivement coincé.

Malgré les meilleurs efforts de Dana White pour organiser un événement principal crédible et enfin opposer les deux meilleurs combattants de 155 livres, il semblait mort dans l’eau.

Cependant, Kavanagh a sérieusement attisé les flammes sur Twitter.

Kavanagh a rencontré McGregor pour la première fois à l’âge de 17 ans

Bien que le prétendant au poids léger classé n ° 4, Justin Gaethje, aurait mené la course pour combattre Ferguson à l’UFC 249, il semble que McGregor pourrait bien jouer un rôle maintenant.

Le journaliste respecté du MMA, Ariel Helwani, a demandé aux fans de voter pour l’une des deux options concernant la façon dont l’entreprise procède à la lumière des commentaires de Khabib; opposez Ferguson à Gaethje ou attendez que le coronavirus mijote.

Cependant, Kavanagh a effrontément noté: “Peut-être qu’il y a une troisième option …”

Si l’UFC parvient à réserver McGregor contre Ferguson, ce serait sûrement pour le titre intérimaire léger et le vainqueur affronterait Nurmagomedov le plus tôt possible.

@John_Kavanagh (Twitter)

Kavanagh a taquiné les fans avec sa réponse à la question d’Ariel Helwani

Pour ceux qui discréditent ce Tweet comme simplement une coïncidence, il convient de noter que Kavanagh a pris les mesures inhabituelles pour annoncer à ses abonnés sur Twitter que le Straight Blast Gym de Dublin a été fermé au public en novembre.

À peine deux mois plus tard, McGregor était de retour dans l’octogone et il est devenu clair qu’il avait laissé un énorme indice au sujet de l’ancien champion du monde des deux poids sans que les gens s’en rendent compte.

C’est la cinquième fois en cinq ans que l’UFC tente de réserver Khabib vs Ferguson et la cinquième fois qu’un événement anormal empêche les fans de regarder deux des meilleurs cornes de serrure.

Mais après avoir parlé à Dana White, il semble que l’Irlandais craignait que l’histoire ne se répète et il s’est donc battu spécifiquement contre le poids welter contre Donald Cerrone lors de son retour afin qu’il puisse faire un revirement rapide si besoin était.

Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson devait avoir lieu le 18 avril à Brooklyn

“Voici le problème – de façon réaliste, Conor pense que Khabib contre Tony Ferguson ne se produira pas”, a déclaré White à TMZ Sports avant l’UFC 246.

«Nous avons essayé de faire ce combat plusieurs fois. Conor pense que cela n’arrivera pas.

“Conor voulait faire ce combat à 170 car il veut tourner à droite et sauter à droite et combattre Khabib si ce combat ne se produit pas.”

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

