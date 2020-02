L’entraîneur de Deontay Wilder, Jay Deas, ne voulait PAS jeter l’éponge contre Tyson Fury et blâme le co-entraîneur pour sa défaite

L’entraîneur de Deontay Wilder, Jay Deas, ne voulait pas jeter l’éponge contre Tyson Fury, blâmant plutôt le co-entraîneur Mark Breland.

Fury a produit une performance étonnante de patience et de puissance pour arrêter Deontay Wilder au septième tour pour finalement remporter le titre mondial des poids lourds WBC.

La serviette (au premier plan) a été jetée par le co-entraîneur de Deontay Wilder, Mark Breland

Quatorze mois après son match nul controversé avec Wilder – lorsqu’il n’a envoyé le champion que deux fois pour lui refuser la fameuse ceinture verte – Fury avait juré de mener le combat contre l’Américain.

Il a fait exactement cela, plaquant le champion deux fois et dominant complètement l’action avant que le coin de Wilder ne jette l’éponge pour sauver le champion désespéré et déconcerté de plus de punitions.

Bien que l’Américain ait admis qu’il voulait sortir sur son bouclier comme un vrai champion, peu auraient argumenté contre l’arrêt étant donné qu’il a été emmené à l’hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après l’arrêt du septième round.

Mais il semble que Deas, qui entraîne Wilder à la Skyy Gym de Tuscaloosa, en Alabama, n’était pas d’accord avec l’olympien de 1984 alors qu’il déplorait l’arrêt.

“Je suis l’entraîneur-chef de l’équipe, mais nous faisons les choses un peu différemment, 99% du temps, l’entraîneur-chef est aussi le gars qui est l’entraîneur principal dans le coin”, a déclaré Deas.

“La nôtre ressemble un peu plus à une équipe de football américain où l’entraîneur-chef n’appelle pas nécessairement les jeux – vous avez un coordinateur offensif et défensif.

“Ce qui s’est passé entre les rounds, c’est que Mark a dit quelque chose à propos de jeter la serviette et je lui ai dit:” Ne fais pas ça “, je ne pensais pas qu’il devrait faire ça.

“Ensuite, le combat a duré un peu plus longtemps, puis j’ai vu la serviette entrer, donc je n’en ai pas parlé à Mark, mais nous en parlerons et déterminerons ce qui s’est exactement passé là-bas.”

Fury a soutenu l’Américain dans un coin neutre et a commencé à atterrir des combinaisons lourdes

“Je ne pensais pas qu’il aurait dû [thrown in the towel]. Deontay est le genre de gars qui sort sur son bouclier et il vous le dira directement – ne jetez pas la serviette.

“En fait, dans le vestiaire, lorsque Tyson était enveloppé dans l’un des combats antérieurs qu’ils montrent à l’écran dans les vestiaires, un type s’est fait arrêter, nous nous disions: ‘Arrêtez le combat, arrêtez le bats toi’.

“Et juste au moment où l’arbitre a arrêté le combat et la serviette est entrée, Tyson a regardé son peuple et a dit:” Jamais “. Et j’ai dit, oui, c’est le même genre de gars que Deontay est, il ne veut pas ça.

“Vous devez toujours considérer aussi que Deontay est un puncheur redoutable, donc c’est toujours une chose difficile car il a toujours ça [ability] pour décrocher un gros coup et tourner les choses.

Le «bombardier de bronze» a été dévasté par la décision

“C’est ce qui s’est passé là-bas mais Deontay se porte bien, il sera de retour, il n’en sera que mieux.

“Mais félicitations à Tyson et à son équipe, une classe agit tout autour, et nous sommes ravis de faire partie du spectacle avec lui.”

