L’entraîneur de Georges St-Pierre soutient Conor McGregor au KO Donald Cerrone – mais révèle un avantage que «Cowboy» a à l’UFC 246

L’homme qui a aidé Georges St-Pierre à devenir l’un des meilleurs combattants du monde a admis que Conor McGregor assommerait probablement Donald Cerrone.

Mais, l’entraîneur vétéran peut voir la taille et la force naturelles de «Cowboy» jouer un rôle énorme au poids welter.

Donald ‘Cowboy’ Cerrone est naturellement plus gros que Conor McGregor

Firas Zahabi possède et exploite le Tristar Gym au Québec, au Canada, et a aidé GSP à atteindre un statut légendaire dans le sport du MMA après s’être associé à «Rush» après sa défaite contre Matt Serra.

Zahabi est célèbre pour ses connaissances et ses approches tactiques de combat, en particulier son utilisation de la science pour aider à préparer ses combattants.

Avant le retour de McGregor dans l’octogone le 18 janvier à l’UFC 246, la ceinture noire du BJJ a admis que l’Irlandais était le grand favori pour remporter la victoire dans l’événement principal.

“Je suis divisé sur celui-ci”, a déclaré Zahabi sur sa chaîne YouTube. «Mon cerveau me dit« regarde, McGregor va gagner. Il planifiait son retour. Il s’entraîne comme un homme sauvage.

La contre-frappe de McGregor est incroyable

“Cowboy vient de se battre. Il s’est cogné. Il est plus tard dans sa carrière. Il a subi des pertes. Il a été blessé.

«Il a été blessé par Ferguson, il a été blessé par Gaethje. Qu’est-ce qui vous fait penser que McGregor ne lui fera pas de mal? »

“Eh bien, mon cerveau me dit que McGregor va gagner ce combat, mais mon cœur me dit que je veux que Cowboy gagne”, a-t-il déclaré. “Pourquoi? Parce que je connais le gars.

«C’est un gars formidable. Je me suis entraîné avec lui dans le passé. Je choisis toujours un combattant que je connais. Cependant, dans ce cas, je dois être vraiment, vraiment transparent. Je dois vous dire que je crois vraiment que McGregor va pouvoir taguer Cowboy.

“Maintenant, il va finir Cowboy dans les deux premiers, ou il ira aux tours suivants, mais les dégâts dans les deux premiers porteront McGregor dans les tours suivants.”

Zahabi a fait une apparition sur l’expérience Joe Rogan en 2018 qui a souligné la richesse des connaissances du Canada à l’intérieur et à l’extérieur du sport.

Au cours du segment de trois heures et demie, il a expliqué comment exercer plus efficacement et expliqué comment un combattant comme McGregor est capable d’avoir un pouvoir aussi dévastateur si tôt dans un combat.

L’endurance et les niveaux cardio de «The Notorious» ont souvent fait l’objet d’un examen minutieux au cours de sa carrière à l’UFC, en particulier lors des derniers tours s’il ne peut pas assommer son adversaire.

McGregor a bien commencé, mais s’est estompé radicalement contre Mayweather dans son combat de boxe professionnelle

Et Zahabi pense que le fait que le combat se déroule dans une catégorie de poids supérieure à celle à laquelle McGregor est habitué signifiera que le poids supplémentaire qu’il porte pourrait profiter à son adversaire vétéran.

“Voici un plus du côté de Cowboy que j’aime beaucoup: ce combat est à 170”, a-t-il expliqué. «C’est moins de stress pour son corps, et il a fait 170 contre de vrais combattants de 170 lb et a gagné.

“Pourtant, je pense toujours que Conor pourra contrer Cowboy. Il va être très agressif. Je pense qu’il va y aller et je pense qu’il pourrait être contré.

“Mon cœur dit Cowboy, mais mon cerveau … Je pense que Conor va décrocher ces contre-coups.”

