L’entraîneur de la Floride devient honnête au sujet de l’État du Mississippi, Mike Leach

L’entraîneur de la Floride, Dan Mullen, a été honnête au sujet de l’État du Mississippi et de Mike Leach lors d’une récente séance avec les médias.

Leach a été embauché par l’État du Mississippi après que les Bulldogs ont mis fin à leur relation avec l’ancien entraîneur-chef Joe Moorhead.

Il devrait apporter le même genre de succès à la SEC qu’il a connu ces dernières années dans le Pac-12.

Compte tenu de son expérience avec l’État du Mississippi, Mullen a récemment été invité à faire part de ses réflexions sur la suite des choses pour Leach.

Mullen n’avait que des choses positives à dire.

“Je l’ai étudié, j’ai parlé à Mike”, a-t-il déclaré.

«Je pense que Mike est un excellent entraîneur de football. Je pense toujours – je parlerai comme Scott (Stricklin) et j’aurai des conversations informelles, comme bon, le travail est ouvert, qui aimez-vous, qui sont les candidats que vous aimez, et il me le demandera.

«Mike est toujours quelqu’un qui est là-haut pour moi. Et surtout comme vous regardez, il – je pense qu’il a un excellent système auquel il croit et qu’il connaît à l’intérieur comme à l’extérieur », a-t-il poursuivi.

“Et quand vous avez cela, je veux dire, cela vous donne – vous êtes très à l’aise avec ce que vous faites et vous savez ce que vous faites et vous essayez de construire autour de cela.”

Mullen pense que le succès de Leach jusqu’à présent est un bon indicateur de ce que l’avenir nous réserve.

“Vous savez, je veux dire, vous regardez et où il a été et où il a réussi, et je ne veux pas minimiser les écoles, mais il a eu beaucoup de succès au Texas Tech et à l’État de Washington et ce ne sont pas les écoles qui vous appelez vos meilleures écoles à la conférence », a-t-il déclaré.

Au cours de sa carrière collégiale, Leach a établi un record de 139-90.

Dans l’ensemble, Mullen a clairement indiqué qu’il aimait l’État du Mississippi en tant qu’instruction, ses fans et le programme de football. Il ne leur souhaitait que le meilleur à l’avenir.

“J’étais dans l’État du Mississippi, et j’aime Starkville, j’aime les habitants du Mississippi, j’adore l’État du Mississippi, mais personne ne saute dessus et dit que c’est le premier programme de la Conférence du Sud-Est”, a-t-il poursuivi.

“Mais vous savez quoi, il a eu beaucoup de succès dans des écoles qui ne l’ont pas été. Et donc je ne l’ai évidemment pas fait aussi. J’ai beaucoup de respect pour lui et je pense qu’il fera un excellent travail là-bas. “

La saison dernière, l’État du Mississippi est allé 6-7 au total et avait un record SEC de 3-5.

Il reste à voir si Leach sera finalement en mesure de renverser la vapeur.

