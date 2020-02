L’entraîneur de la G League qualifie le clown (explosif) de ref dans une interview enflammée

Le Wisconsin Herd, l’affilié de la Ligue G des Milwaukee Bucks, est au sommet du classement de la ligue avec un dossier de 28-9. Ils sont dirigés par un entraîneur-chef de 31 ans pour la première fois à Chase Buford et présentent l’ancien lauréat du prix Naismith Frank Mason III.

Mais dimanche n’était pas un grand jour pour le troupeau.

Ils ont perdu 21 points d’avance dans une défaite sur Grand Rapids Drive, et Buford – le fils du PDG des Spurs, RC Buford et un ancien walk-on du Kansas – n’était pas exactement dans l’état d’esprit le plus calme au moment de parler. aux médias.

Dans l’entrevue d’après-match, Buford a tiré sur l’arbitrage, appelant l’arbitre par son nom – puis le qualifiant de «clown (explétif)». C’était tout à fait la scène.

Buford a déclaré:

«L’arbitrage s’est bien passé pour Grand Rapids. C’était aussi peu professionnel qu’une performance d’arbitre – j’espère que vous tweetez cela et étiquetez la ligue parce que c’était embarrassant. Matt Rafferty est un clown (explétif). Cela dit, nous devons être bien meilleurs à la fin des matchs. Nous ne pouvons pas perdre une avance de 21 points à 12 minutes de la fin, mais mauvais et biaisés et injustes et illégaux et la tricherie des arbitres, nous devons être de meilleurs matchs de clôture. Et donc, c’est ce que je ressens. “

Mais dimanche soir, Buford a présenté des excuses écrites à l’arbitre Matt Rafferty.

Pourtant, la diatribe vivra pour toujours.

