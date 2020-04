L’entraîneur de l’État du Michigan, Mel Tucker, fait un don aux travailleurs du coronavirus

Mel Tucker n’a pas encore entraîné de match pour l’État du Michigan, car il vient de rejoindre le Colorado cet intersaison après que l’entraîneur-chef des Spartans, Mark Dantonio, a démissionné pour prendre un nouveau rôle dans le département des sports.

Pourtant, Tucker est déjà en contact avec la communauté d’East Lansing via un cadeau de nourriture aux travailleurs locaux de première ligne cette semaine.

Tucker et sa famille ont pris l’onglet pour le dîner des soignants à l’hôpital Sparrow et ont livré la nourriture avec un message vidéo aux travailleurs de première ligne qui traitent les personnes atteintes de coronavirus et d’autres maladies dans la ville.

Via le Lansing State Journal:

Jeudi, Tucker et sa famille ont acheté le dîner d’Arcadia Smokehouse à Lansing pour les soignants de nuit à l’hôpital Sparrow.

«Je voulais juste envoyer un petit dîner de remerciement ce soir à toutes les infirmières et médecins de nuit de Sparrow, d’Arcadia Smokehouse», a déclaré Tucker dans une vidéo publiée par Sparrow. «J’apprécie profondément tout ce que vous faites pour aider notre communauté. Merci encore beaucoup, soyez prudent et passez au vert. »

Voici la vidéo:

Bien joué, Coach Tucker.

