Dabo Swinney de Clemson répond aux critiques

L’entraîneur de l’Iowa State félicité pour ses commentaires sur le coronavirus

L’entraîneur de l’Iowa State a récemment fait l’éloge de son évaluation des coronavirus.

Plus précisément, pour avoir dit qu’il n’était pas particulièrement préoccupé par le moment où lui et son équipe seraient autorisés à reprendre le terrain.

Lorsqu’il a insisté sur la question, Matt Campbell a déclaré qu’il ne se souciait pas particulièrement des retards inévitables.

Avec autant d’entraîneurs de la BFC préoccupés par le moment où ils pourront reprendre le combat, j’apprécie cette perspective de Matt Campbell de l’Iowa State. pic.twitter.com/eqNwyC6YLe

– Max Olson (@max_olson) 8 avril 2020

“Vous demandez probablement au mauvais gars sur celui-ci, juste parce que pour moi, j’ai entraîné le football de division III à Mount Union et j’ai joué au football à Mount Union où vous n’aviez pas beaucoup d’engagement”, a déclaré Campbell.

«Il n’y avait pas d’entraînement au printemps. Il n’y avait pas beaucoup de gars sur le campus pendant l’été. Tout le monde était responsable de ses propres séances d’entraînement et de ce qu’il devait faire. Et puis le 1er août, vous y êtes arrivé et quatre semaines plus tard, vous vous prépariez à aller jouer au football. »

Quand le football universitaire reviendra-t-il? Le temps nous le dira.

En relation: Dabo Swinney de Clemson répond aux critiques