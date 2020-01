L’entraîneur de Serena Williams révèle qu’elle voulait retourner aux jours d’entraînement après l’accouchement

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a parlé de la détermination de la légende du tennis à revenir après sa grossesse, ainsi que de la manière dont elle a contribué à créer un «sport pour tous».

L’ancienne n ° 1 mondiale Williams a pris un congé de maternité après avoir remporté l’Open d’Australie 2017 et elle a donné naissance à sa fille Alexis Olympia en septembre de la même année.

Elle avait prévu de faire son retour professionnel en janvier 2018, mais n’est revenue qu’en mars et a révélé plus tard elle “est presque morte” à la suite de complications pendant l’accouchement.

Mouratoglou dit que Williams voulait initialement reprendre la formation peu de temps après son accouchement.

“Je me souviens que j’étais à Wimbledon et qu’elle était à la maison très enceinte”, a déclaré le Français cité par The Sun avant la sortie d’un documentaire exclusif d’Eurosport.

“Elle m’a appelé et m’a dit:” Pouvez-vous s’il vous plaît organiser pour moi un partenaire de frappe en septembre? “

“Je viens de dire:” Serena, tu accouches en septembre. “

“Et elle vient de dire:” Oui, quand je vais livrer, je veux commencer ma formation. “

“J’ai répondu que les médecins ne la laisseraient pas et elle a juste dit:” Ne me sous-estimez pas! “

«Elle pense que tout est possible pour elle. Je dois dire, la connaissant beaucoup mieux maintenant, que la plupart du temps c’est vrai.

“Elle est une icône partout dans le monde, et grâce à elle, les Noirs ont accès à un sport qui était essentiellement un sport blanc et maintenant c’est un sport pour tout le monde.”

