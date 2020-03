L’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan s’inquiétait pour Jimmy Garoppolo?

Il semble que l’entraîneur des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, s’inquiète que Jimmy Garoppolo soit le quart-arrière partant de l’équipe.

Après la défaite décevante des Niners dans le Super Bowl aux mains des Chiefs de Kansas City, tout le monde a dit les bonnes choses.

Shanahan a pris le blâme pour la perte. Le directeur général John Lynch a insisté sur le fait qu’il croyait toujours en Garoppolo et que l’avenir était encore brillant pour le joueur de 28 ans.

“Depuis le jour où il est entré dans notre immeuble, il nous a rendus meilleurs et nous continuons de penser que c’est le cas, et c’est la chose la plus excitante à son sujet, c’est la marge de croissance”, a déclaré Lynch à l’époque.

«Il n’est pas près de toucher le plafond. Je pense que la marge de croissance, plus il acquiert d’expérience dans ce système, plus il acquiert d’expérience, en général, nous pensons que la flèche est vers le haut, et c’est une bonne chose. “

Alors que tout le monde a dit toutes les bonnes choses publiquement, en privé, il y a apparemment eu un peu de panique concernant la situation du quart-arrière de San Francisco.

Selon Tom Curran de NBC Sports Boston, Shanahan a de sérieuses préoccupations concernant la prise de décision de Garoppolo, ainsi que son plafond.

“Autant l’entraîneur-chef des Niners Kyle Shanahan aime Garoppolo, plusieurs sources m’ont dit qu’il avait des réserves concernant le plafond de Garoppolo et la prise de décision globale”, a déclaré Curran cette semaine.

Heureusement pour les 49ers, s’ils ont vraiment de sérieux doutes quant à l’avenir de Garoppolo, son contrat est structuré de manière extrêmement favorable.

Si San Francisco devait couper Garoppolo cette intersaison, l’équipe ne ferait face qu’à des conséquences minimes.

La grande question est de savoir qui l’équipe pourrait obtenir de manière réaliste à ce stade, ce serait mieux. Tom Brady, 43 ans, est-il vraiment bien meilleur à ce stade du jeu que Garoppolo? ‘Est-ce que Teddy Bridgewater? Est Philip Rivers?

Il n’y a pas vraiment de différence sur le marché en ce moment. C’est, plus que toute autre raison, pourquoi San Francisco restera probablement sans rien dire et ne quittera pas Garoppolo quand tout sera dit et fait.

En relation: Eli Manning se prépare à signer avec les Bears de Chicago?