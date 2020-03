L’entraîneur des Saints Sean Payton est le premier cas confirmé de coronavirus de la NFL

Sean Payton est la première personne associée à la NFL à confirmer qu’il a été testé positif pour le coronavirus. L’entraîneur-chef des Saints a rendu la nouvelle publique jeudi dans une annonce à ESPN.

Payton a déclaré au journaliste Adam Schefter qu’il avait annoncé la nouvelle dans l’espoir que d’autres suivraient les instructions du gouvernement sur la manière de faire face à la pandémie croissante.

«Il ne s’agit pas seulement de distanciation sociale. Il ferme ici pendant une semaine à deux semaines. Si les gens comprennent la courbe et comprennent la bosse, nous pouvons facilement travailler ensemble en tant que pays pour la réduire. Prenez une minute pour comprendre ce que disent les experts. Ce n’est pas compliqué de faire ce qu’ils nous demandent. Ce type de petit investissement par chacun de nous aura un impact dramatique.

«J’ai eu la chance d’être en minorité, sans les effets secondaires graves que certains ont. J’ai de la chance. Les plus jeunes ont l’impression de pouvoir gérer cela, mais ils peuvent être porteurs pour quelqu’un qui ne peut pas le gérer. Nous devons donc tous faire notre part. Il est important que chacun de nous fasse sa part. “

La Louisiane a été particulièrement touchée par le virus. Le gouverneur John Bel Edwards a récemment déclaré que l’État «est l’un des plus élevés par habitant» en ce qui concerne les tests positifs. Étant donné que la Nouvelle-Orléans en particulier sert de bol de mélange massif pour les rassemblements publics et les grands événements, Payton a pensé qu’il était particulièrement important de diffuser son diagnostic et de plaider pour des initiatives de santé publique.

Bien que Payton soit la première personne associée à la NFL à la rendre publique, il rejoint une liste croissante de personnalités de haut niveau du sport professionnel américain pour confirmer qu’elles ont été diagnostiquées avec Covid-19. Plusieurs joueurs de la NBA, dont Rudy Gobert, Donovan Mitchell et Kevin Durant, ont tous dévoilé leurs résultats. Cela a incité la ligue à suspendre sa saison indéfiniment le 11 mars. Plusieurs autres reports et annulations majeurs ont rapidement suivi, y compris l’annulation de tous les sports de la NCAA et le retard de la saison régulière 2020 de la Major League Baseball.

La NFL a apporté des modifications importantes face à une pandémie croissante au milieu de son intersaison. Les franchises ont fermé leurs installations à tous les membres du personnel et aux responsables de la ligue, sauf vitaux. La réunion annuelle de la ligue, qui se tenait généralement fin mars, a été annulée.

Alors que la période des agents libres a commencé à temps et a été le théâtre de nombreux mouvements, les joueurs n’ont pas été en mesure de finaliser les accords avant d’avoir pu rencontrer les médecins de l’équipe et prendre les examens physiques préalables. Les équipes peuvent également intégrer des clauses de coronavirus dans leurs contrats à venir qui annuleraient les bonus si un joueur était positif.

La NFL n’a pas encore commenté publiquement l’annonce de Payton ou discuté de tout report ou annulation potentiel dans son avenir. Nous aurons des mises à jour sur cette histoire au fur et à mesure de son développement.