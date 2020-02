L’entraîneur du Deportivo de la Coruña est en faveur de Rayo Vallecano dans l’affaire Zo Zozulia »

Selon l’entraîneur du Deportivo de la Coruña, une punition excessive a été punie Ray Vallecano pour l’affaire Zo Zozulia ». Pour Fernando Vázquez appeler quelqu’un “Nazi»Est d’exprimer une opinion politique; et a critiqué le fait qu’avant les insultes racistes et xénophobes, rien ne soit fait.

Dans une interview accordée à La Voz de Galicia, Fernando Vázquez a été interrogé principalement par les insultes racistes qu’il a reçues Marega récemment: «Je comprends que les grands clubs ne vont pas résoudre ce problème. Il ne sera résolu que lorsque les joueurs décident de partir et que les parties sont perdues. Je pense un peu misérable la performance des coéquipiers, entraîneur et arbitre de Marega. Saisissant l’enfant, je pense qu’ils ont également reçu un carton jaune, alors il est resté. Je pense qu’ils auraient dû avoir la réaction inverse. Mais cela doit être réglé par qui doit le réparer. »

Pour Fernando Vázquez, des choses plus graves devraient être punies que celles pour lesquelles le Lightning a été sanctionné dans l’affaire Zo Zozulia. »

Cependant, pour Fernando Vázquez, ce n’est pas comparable à ce qui est arrivé à Rayo avec l’affaire Zo Zozulia »:« Ce qui ne peut pas être, c’est ce qui s’est passé à Vallecas. C’est-à-dire, Qu’est-ce qu’un nazi? Après tout, c’est presque une opinion politique, n’est-ce pas? Avec un fond plus sérieux, mais ça reste un peu. C’est-à-dire, que pour un passe-temps qui donne son avis, il chante quelque chose d’observable, de gérable, que même le gamin lui-même… enfin, il ne l’a pas écrit, mais … ils suspendent le jeu. Ensuite, des insultes racistes et xénophobes et rien ne se passe. Nous faisons quelque chose de mal“

Interrogé sur la solution du problème, l’entraîneur galicien a déclaré: «Premièrement, la Fédération ou la Ligue de football professionnel doit prendre les choses au sérieux. Mais sérieusement, sérieusement. Et à partir de là: entraîneurs, joueurs, clubs, présidents … mais nous serpentons car le sujet est délicat. Je ne sais pas, il me semble que c’est clair. C’est dans la Constitution. Je ne vois pas beaucoup de gens manifester parce que ces choses arrivent inconstitutionnelles. Discrimination par, par et par. Une eau plus légère. Je ne sais pas, c’est triste et je suis vraiment désolé pour l’enfant qui a dû souffrir. “Restez, restez, restez”, au lieu de dire: “Nous sommes avec vous, donnez-lui son cul et nous partons”. Vous perdez un match, mais laissez un club le faire un jour. Vous perdez un match? Le Porto? Ça va en second, non? Eh bien, pour voir ce qui se passerait, pour voir qui risque de faire le premier pas“