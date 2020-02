L’entraîneur du Deportivo de la Coruña fait l’éloge de Bordalás qui donne un bâton à Quique Setién

Pour l’entraîneur du Deportivo de la Coruña, son homologue de Getafe n’a pas la reconnaissance qu’il mérite. Cela a été reconnu Fernando Vázquez dans une interview dans laquelle il a comparé Jose Bordalás avec Quique Setién mettant en évidence le style de jeu de la première, qui a enfermé Barcelone dans son domaine au Camp Nou.

Selon Fernando Vázquez, Barcelone de Setién a battu Getafe de Bordalás parce qu’il a Messi

«Je pense que c’est un entraîneur comme une coupe de pin. L’autre jour, jouer contre Barcelone, avec match combinatoire, jouer dans le champ opposé … Il le prêche également. Bordalás ne prêche rien. Jouez comme il sort du papo … Mais celui qui était dans le champ opposé sauf quinze ou vingt minutes était le Getafe. Alors, cette équipe qui dit qu’elle donne des coups de pied, défend, je ne sais pas quoi … C’est un mépris absurde », a-t-il commencé en disant à La Voz de Galicia.

Dans une allusion claire à Quique Setién, Fernando Vázquez a ajouté: «Mais si vous avez clairement gagné le match. Il n’a aucun problème à dire qu’il est défensif, mais va au Camp Nou et lui dit qu’avec ce style, il va et est dans son domaine. Il a perdu le match parce qu’il n’a pas Messi et quelques autres. Bordalás ne s’entraîne pas à s’aimer. Il ne s’entraîne pas car je sais que je suis, mon équipe est que je ne sais pas quoi … Il s’entraîne dans les possibilités stratégiques, valorisant sa force, celle des autres. C’est un vrai coach“

“L’an dernier près de Champions et celui-ci dans Champions. Il devrait être l’entraîneur qui est à la tête de toutes les nouvelles. De plus, Bordalás est un bon collègue. Un bon collègue est celui qui n’a pas à parler de l’équipe rivale pour se justifier. Bordalás ne le fait jamais. Regardez ceux qui se justifient de parler du rival. Cela arrivait souvent. Maintenant, pas tant que ça, mais ça continue », a-t-il conclu.