L’entraîneur K de Duke s’excuse après avoir crié sur Cameron Crazies

L’entraîneur de Duke Mike Krzyzewski s’excuse après la victoire de 79-67 des Blue Devils contre Pittsburgh. L’entraîneur du Temple de la renommée a interrompu le chant «s’asseoir avec nous» des Cameron Crazies pendant la première moitié du match de mardi soir.

Krzyzewski a traversé le terrain depuis le banc de Duke (17-3, 7-2 ACC) et a crié aux jeunes fans de «Tais-toi». Les fous acclamaient l’entraîneur-chef de Pitt, Jeff Capel, qui a joué chez Duke et était assistant sur Krzyzewski. du personnel pendant sept saisons avant de quitter Durham pour le poste de chef des Panthers en 2018. Il est courant pour la section des étudiants de Duke d’inviter d’anciens joueurs (ou même des joueurs de lycée engagés) de leur côté du terrain pour “s’asseoir avec nous”. Mais, il s’avère que l’entraîneur K n’entendait rien d’autre que le nom de Capel.

“Je ne sais pas si j’ai fait une erreur à ce sujet, mais je n’ai jamais entendu le nom d’un autre entraîneur crier au milieu de la première mi-temps lorsque nous sommes en guerre avec l’équipe”, a déclaré Krzyzewski après la partie. “Je ne sais pas s’ils disaient:” Viens t’asseoir avec moi. “Nous avons eu un regard différent sur ce qui se passait. Je pensais que c’était quelque chose de personnel…. Je m’en excuse auprès des étudiants. »

Krzyzewski a souligné que, plus que tout, il voulait que les élèves comprennent que Capel est l’un des siens et a ajouté qu’une fois qu’il avait entendu le nom au milieu du jeu, il n’avait pas exactement valsé et demandé ce qui se disait exactement.

L’entraîneur de Duke a proposé une solution qui incluait des encouragements pour les Blue Devils, en disant: «Laissez l’autre gars tranquille.»

Les fous sans railleries? Sent comme ça va un peu contre leur réputation.

.