L’entraîneur s’excuse auprès de la fille qu’il a rejetée dans l’émission de télévision ‘Next’

L’arbitre de 28 années, qui a fait ses débuts en première division le 26 août 2017, a récemment vu comment une vidéo de vous à la recherche d’un partenaire dans une émission de télévision est devenue virale. Dans le, Javier Arberola Rojas Il a donné des citrouilles à l’un de ses prétendants, ce qui lui a été demandé lors de la dernière interview qu’il a accordée.

«C’était un programme d’il y a dix ans. J’y suis allé avec un ami qui voulait y aller. Maintenant la vie m’a donné l’opportunité de réussir, entre guillemets, en arbitrage et de mettre un micro devant moi pour présenter des excuses à cette fille si à ce moment-là elle se sentait un peu offensée», A déclaré le collègue castillan-roumain de Cope.

Arberola Rojas cameo à la télévision

Arberola Rojas a fait une apparition sur Next, une émission de télévision Neox, qui a été créée le 31 mai 2010 en Espagne, dans laquelle des célibataires et des célibataires recherchaient un partenaire. Dans le cas de l’arbitre, cinq candidats sont montés dans un bus pour le rencontrer et sont descendus un par un dans l’espoir d’avoir un rendez-vous avec lui. Selon la mécanique du programme, il pourrait le refuser en prononçant le mot «suivant». De plus, si à un moment quelconque du rendez-vous il vivait à un moment difficile, il pouvait y mettre fin en prononçant également le mot «suivant».

Malheureusement pour l’un de ses prétendants, elle n’avait pas cette possibilité. Au contraire. Après avoir traversé quelques phrases avec Javier Arberola Rojas, il l’a rejeté avec très peu de délicatesse et très peu de grâce. “J’adore le sport, je vais courir le matin», Il a dit à l’arbitre qu’à cette époque il n’était pas, son prétendant. “Oui?», A répondu Arberola Rojas. “Eh bien, cours pour le bus», A-t-il ajouté en laissant la jeune femme vouloir le rencontrer.

Bien que le castellanomanchecho ait maintenant reconnu en riant qu’il n’avait pas grand-chose, il voulait se justifier: «Tout se passe avec un script et ils vous ont dit un peu ce que vous aviez à dire“