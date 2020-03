L’entrée du défi pushup de James Harrison fait honte à tous les autres

Les biceps de James Harrison sont fondamentalement des choses de légende. Alors, bien sûr, Harrison ferait honte à tout le monde avec sa version du défi des pompes.

Le secondeur retraité des Steelers de Pittsburgh a été l’un des personnages les plus fascinants à voir sur «Hard Knocks» en 2013 (quand il jouait pour les Bengals de Cincinnati). Ses méthodes de conditionnement physique et de récupération étaient diligentes, approfondies et, franchement, un peu folles. Par exemple: il a enduré 300 aiguilles lors de séances d’acupuncture. Et ses muscles étaient si denses qu’il pliait souvent les aiguilles, de sorte qu’ils ne pouvaient pas toucher correctement les points de pression.

Tout en participant au défi des pompes, il a mis ses deux enfants sur le dos et a fait 10 pompes facilement. Et puis il a continué.

On comprend, James. Tu es plus fort que nous.

.