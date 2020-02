Leo Messi et Lewis Hamilton entrent dans l’histoire, partagent le prix Laureus 2020 du meilleur athlète masculin de l’année

Lionel Messi et Lewis Hamilton ils sont devenus les principaux protagonistes du gala de la Laureus 2020 Awards, tenue ce lundi à Berlin. Le footballeur argentin et le pilote britannique de Formule 1 ont remporté le catégorie du meilleur athlète masculin de l’année, en référence à ce qui s’est passé au cours des douze derniers mois dans le sport. Messi ajoute ce prix, le premier de sa carrière dans le Laureus, à la conquête du Ballon d’or.

La décision était surprenante non pas à cause de la décoration de deux des grandes figures du sport mondial aujourd’hui, mais à cause de la nouveauté de décerner le prix à deux athlètes de la même catégorie, quelque chose qui n’était pas encore arrivé dans ce prix dans l’histoire du Laureus. De cette façon, la carrière de Leo Messi est récompensée, malgré le fait que 2019 n’ait pas été la meilleure année de sa carrière, tandis que la réalisation du sixième championnat du monde de Formule 1 de sa carrière a servi à récompenser Lewis Hamilton.

Ceux considérés comme Oscars du sport ont surpris par leur double choix concernant le vainqueur de l’athlète de l’année. Hamilton et Messi à égalité pour les votes et ont causé cette nouveauté en récompensant la figure de proue, dépassant le d’autres candidats pour le prix, parmi lesquels les Espagnols Marc Márquez et Rafael Nadal, ainsi qu’Eliud Kipchoge et Tiger Woods.

Prix ​​de basket espagnol

Cependant, L’Espagne a remporté un prix au gala des Laureus 2020 Awards, et c’est que la réalisation du championnat du monde de basket féminin et masculin européen a valu à la Fédération espagnole de basket-ball une récompense exceptionnelle pour la trajectoire des équipes. Sergio Scariolo, Pepu Hernández, Carlos Jiménez et Amaya Valdemoro, entre autres, ont pris la scène du Verti Music Hall à Berlin pour récupérer le prix.