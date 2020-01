Leo Messi invite à un autre tour | Barcelone

Leo Messi et Antoine Griezmann commence à carburer, même en Copa del Rey. L’Argentine Il a été assistant en première mi-temps et buteur en deuxième chez le bricoleur que les Leganés ont pris en huitièmes de finale de la Copa del Rey. De son côté, le Français, pour le deuxième tour consécutif, a mis le lien avec un but précoce et l’un de ses matchs les plus remarquables en tant que Barça.

Ok c’est un Leganés avec plus de remplaçants que de titulaires ne représente pas un test décisif, mais c’était ce dont Barcelone avait besoin pour sortir du doute après sa chute à Mestalla le week-end dernier. Les Catalans ont facilement gagné un rival qui voulait faire pression, mais dont la faiblesse défensive était évidente dès que les locaux ont resserré modérément les noix. Les numéros des cornichons de la ligue ne trompent pas.

Setién n’a pas plaisanté sur la visite de Madrid et en a pris onze pleins les gros titres avec Messi, Piqué et Busquets en tête. L’entraîneur cantabrique a vu comment un éclair de ses étoiles a déferlé sur le match. Messi a laissé toute l’aile droite libre à Semedo pour qu’il puisse assister à Griezmann, qui marqué avec la précision d’un chirurgien au long bâton du but défendu par Cuellar.

Les Français, loin de se plier, ont presque réussi le doublé avant la 10e minute. Le VAR a invalidé son but après une autre superbe passe filtrée de Messi à Jordi Alba – qui était en position illégale – il l’a laissé sur une plaque à l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

Les Leganés ont essayé de retenir la douche comme il pouvait. Seuls les plans éloignés d’Oscar et de Braithwaite faisaient croire qu’il y avait un rival sur le terrain. Le Barça, cependant, ne devait pas se détendre et Setién se souvenait de lui dans le groupe en demandant toujours plus à ses joueurs. Et dans ceux qui avant la demi-heure de jeu, Messi –Actuel brillant acteur secondaire– mettre une balle sur le premier bâton pour que Lenglet le peigne au fond du filet.

Le VAR a revu le but car Griezmann, plus soucieux que jamais du but, est intervenu dans l’action touchant le ballon provenant d’un hors-jeu présumé. Le Français n’a pas gâché le but de son compatriote, mais a précisé que cette Copa del Rey se soucie beaucoup. Le retour contre Ibiza au tour précédent parle de lui-même.

Une deuxième fois en jouant à «La Jaula»

Le loyer sur le tableau de bord a permis à Setién d’activer l’un de ses jeux classiques en tant qu’entraîneur. Le technicien a appliqué ce que dans la série de dessins animés Oliver et Benji est appelé «La cage». Cette tactique Il consiste à toucher et à toucher sans perdre le ballon en usant l’adversaire pour ne pas souffrir en défense. Comme diraient les savants: défendez-vous avec le ballon.

Messi a rejoint le parti dans une pièce vertigineuse où tous les rebonds l’ont favorisé au point qu’il frappe le but défendu par Pichu Cuellar après un détour de Tarin qui relance le ballon. L’Argentin, peut-être dans son jeu le plus favorable en tant qu’assistant, il a également trouvé le but contre un adversaire qui a été délivré dès le début et a même clôturé le compte avec un objectif qui a négocié le gardien rival Ronaldo Nazario.

Rakitic, Arthur – auteur de l’avant-dernier but – et Junior ont consolidé l’idée de Setién de surpeupler le milieu de terrain lors des phases finales devant un Leganes qui a dit au revoir à la Coupe sans pénalité ni gloire. L’équipe du concombre a entre les sourcils et les sourcils essayer de sauver la catégorie. Le match a été très bon pour que le Barça reprenne confiance et que Setién commence à établir son idée. Nous verrons si ça se passe si bien quand la turbulence arrivera en février.