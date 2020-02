“Leo Messi ne pourra pas faire ce que j’ai fait”

Diego Armando Maradona a répondu à plusieurs questions sur Leo Messi, qui a mesuré mardi soir avec Barcelone à Naples à San Paolo lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, qui s’est terminée par 1-1.

El Pelusa, une idole à Naples, a défendu Leo Messi, mais a également douté des possibilités du «10» de Barcelone pour lui correspondre. “C’est un très bon garçon”, a déclaré Maradona, en plus de reconnaître que Rosario est “injustement accusé”.

«Leo doit faire sa carrière et sa vie, sachant qu’il est le meilleur joueur. Quelles comparaisons sont faites depuis près de 20 ans? J’ai un beau souvenir de lui durant ma période en équipe nationale », a répondu Diego Armando Maradona.

«Messi n’a pas vécu ce que j’ai vécu, c’est le plus que j’apporte à Leo, mais vous pouvez jouer tranquillement à Naples. Leo arrive à San Paolo quand il est en déclin », a poursuivi Maradona. «J’ai un grand amour pour Naples, ce furent de belles années pour l’équipe et pour l’Argentine. Nous avons réussi à remporter le championnat, l’UEFA et moi, en plus, la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

“J’aurais aimé affronter Messi”, a déclaré Diego Armando. «Il ne pourra pas faire ce que j’ai fait, nous clarifions cela, mais Je souhaite que nous ayons eu les Napolitains un Messi »Maradona a déclaré avant d’assurer que lorsqu’il jouait à San Paolo “il n’a pas été édité, il était dans Denied”.