Leo Messi, Pogba, Salah et Sterling, les «trucs» incroyables avec des canettes de soda, réalité ou fiction?

Leo Messi, Mohamed Salah, Raheem Sterling et Paul Pogba sont les protagonistes de la dernière annonce de Pepsi. De plus, un making of a été filmé dans lequel ils font des figures spectaculaires avec les bateaux. Réalité ou fiction?

Pour diriger le spot publicitaire, Pepsi MAX a recruté le producteur et réalisateur audiovisuel primé Henry Scholfield, connu pour la création de clips musicaux emblématiques pour les meilleurs artistes. “Jouer ne s’arrête jamais” Il présente un remix créatif de coupes rapides qui montre aux fans jusqu’où l’expertise des joueurs peut aller pour apprécier le goût de Pepsi MAX.