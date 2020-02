Leo Messi, Pogba, Sterling et Salah, l’annonce spectaculaire qui les rassemble

Pepsi a réussi à réunir Messi, Pogba, Salah et Sterling pour une annonce spectaculaire qui révolutionne les réseaux

Messi, Pogba, Salah et Sterling ensemble dans une annonce spectaculaire. Pepsi a réussi à réunir les quatre stars du football mondial dans une promo qui a fait le tour du monde. Cette année, Pepsi MAX ajoute deux nouveaux joueurs à sa liste impressionnante de stars du football. Champion du monde Paul Pogba et la sensation de Manchester City – et vainqueur des quatre titres anglais -, Raheem Sterling, rejoindre le six fois le ballon d’or Leo Messiet l’actuel vainqueur de l’UEFA Champions League, Mohamed Salah Les quatre joueurs jouent main dans la main dans l’annonce intitulée “Jouer ne s’arrête jamais“, dans lequel ils montrent leurs astuces et leurs compétences tout en se battant pour la dernière boîte de Pepsi MAX.