Leo Messi serait l’affaire du siècle pour le PSG

Si à Paris ils se frottent les mains … à Barcelone ils se tirent les cheveux. Leo Messi Je penserais à la possibilité de partir cet été à Paris Saint Germain se revoir Neymar, compte tenu du fiasco de l’été dernier et du deuxième de ce mois de janvier où les culés, avec Josep María Bartomeu et Eric Abidal en tête, ils n’ont pas pu achever le retour de la star brésilienne.

Je l’ai dévoilé Eduardo Inda à El Chiringuito de Jugones, les mouvements qui ont lieu avec Neymar et l’environnement parisien pour convaincre Leo Messi de signer cet été pour le PSG L’Argentin a inclus une clause dans son contrat après le dernier renouvellement dans lequel il était le seul propriétaire de son avenir, puisqu’il pouvait quitter le Barça à la fin de chaque saison sans débourser un sou à la table culé.

Désir de Messi rejouer avec Neymar et l’impossibilité économique culé de rendre possible dans le Barça, Ils prennent l’Argentin a sérieusement envisagé de quitter l’Espagne et d’entamer une ultime étape en France, à Paris. Il PSG de Al-khelaifi Il se frotte déjà les mains en pensant au marché, au sport et au mouvement économique qui pourraient signifier pour le club l’atterrissage de l’un des meilleurs joueurs du monde. Ceci, en plus d’avoir éventuellement deux d’entre eux dans leurs rangs, comme Neymar et Mbappé, ils prennent la dimension planétaire que prendrait le trident d’attaque français.

Messi serait libre

Leo Messi irait complètement libre de Barcelone, donc le PSG Je n’aurais pas à payer un euro pour une signature difficile à évaluer. Le simple fait de l’habiller avec des couleurs parisiennes serait déjà une bombe en France. Réunir également les référents de leurs pays respectifs: Argentine, Brésil et France, Je le ferais encore plus rêveur. Ce serait l’affaire du siècle pour Paris Saint Germain dans tous les grades et domaines. Ce serait un football avant et après.

En principe, le cadre gaulois n’aurait pas de problèmes à offrir une grosse somme d’argent au niveau des émoluments à l’Argentine. Tout d’abord, parce qu’ils ont en tête l’été prochain de Edison Cavani, Thiago Silva, Meunier et KurzawaQuatre noms qui laisseraient beaucoup d’argent dans les coffres et libéreraient beaucoup de salaire. De plus, le PSG est venu offrir 35 kilos net par saison à Mbappé et il l’a rejeté, ils ont donc de la place pour atteindre les théoriciens 50 millions de nettoyages annuels perçus par Leo Messi à Barcelone.