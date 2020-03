Leonard Fournette purge Instagram après le commerce avec AJ Bouye

Leonard Fournette veut vraiment que le monde sache à quel point il se sent seul après que les Jaguars de Jacksonville ont échangé un autre de ses coéquipiers – la saison dernière, c’était Jalen Ramsey, et mardi, AJ Bouye a été expédié aux Broncos de Denver.

La star qui a couru a commencé avec ce que vous pourriez penser comme une réponse standard: il a tweeté le mème très utilisé de Will Smith se tenant autour de l’ensemble essentiellement vide de The Fresh Prince of Bel-Air.

Mais il est allé encore plus loin: il n’a maintenant que deux publications sur Instagram et ils sont tous les deux des mèmes sur la façon dont il est seul à Jacksonville:

🙁

