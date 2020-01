L’épouse de Norman Whiteside établit un record sur les statistiques d’apparition de Marcus Rashford après que la légende de Manchester United ait été négligée par le club

Marcus Rashford a rendu hommage à la légende de Manchester United, Norman Whiteside, après que l’ancien attaquant ait été négligé par le club.

Les Red Devils ont salué l’attaquant anglais Rashford après la victoire de United 4-0 sur Norwich, affirmant qu’il était devenu le troisième plus jeune joueur à jouer 200 matchs pour le club après George Best et Ryan Giggs.

Marcus Rashford a été dans la forme de sa vie cette saison

Cependant, il est devenu plus tard évident que le club avait par erreur oublié d’inclure Whiteside, qui a fait 206 apparitions de haut vol pour United entre 1982 et 1989.

La femme de Whiteside, Dee, a souligné que son mari avait réalisé l’exploit à un âge plus jeune que les trois joueurs.

Rashford avait déjà tweeté sa fierté de suivre les traces de Giggs and Best, mais il a depuis rendu hommage au grand Old Trafford, qui reste également le plus jeune joueur à participer à une Coupe du monde lorsqu’il a joué pour l’Irlande du Nord en 1982, tandis que sa bataille avec David O’Leary contre Arsenal en 1987 serait le catalyseur qui a déclenché la rivalité entre United et Arsenal.

Rashford a écrit sur les réseaux sociaux: «Un tweet de reconnaissance pour le grand Norman Whiteside. À ne jamais négliger. ”

Whiteside, qui a joué comme milieu de terrain et attaquant à Old Trafford, a atteint son double siècle d’apparitions pour United le 6 septembre 1986, marquant lors d’un match nul 1-1 avec Leicester, âgé de 21 et quatre mois.

Cela le place en tête de liste et signifie que Rashford est en fait le quatrième plus jeune joueur à atteindre le cap.

Rashford a poursuivi sa forme boursouflée avec un doublé contre Norwich samedi, portant son total à 19 lors de ses 23 derniers matchs pour le club et le pays cette saison.

Et son coéquipier de l’Angleterre et des États-Unis, Harry Maguire, croit qu’il continuera sa forme brûlante en 2020.

“Je suis heureux pour lui cette année qu’il commence à atteindre les objectifs qu’il mérite, et j’espère qu’il ne s’est pas encore arrêté”, a déclaré Maguire à Sky Sports.

«Je me souviens d’une des premières séances quand je suis allé m’entraîner avec l’Angleterre, il m’a vraiment démarqué là-bas – sa capacité sur le ballon, sa technique. Il a tout pour aller et faire carrière au plus haut niveau. »

