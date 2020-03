L’épouse de Renato Ibarra rompt le silence et raconte l’agression qu’il a subie

Source: Twitter @ 1905MX

Lucely Chalá, épouse du joueur de Amérique, Renato Ibarra, brisé le silence et a parlé de la agression dont il a été victime par son partenaire jeudi dernier à son domicile.

“Renato Il se remet de sa blessure et cet après-midi-là, il était parti s’entraîner. Pendant son absence, ma sœur et moi avons reçu insultes de sa famille, alors nous avons quitté la maison et sommes revenus jusqu’à la nuit », a-t-il déclaré Chalá dans une interview avec TV Notes.

La femme a indiqué qu’elle avait demandé au milieu équatorien de rassurer ses proches; cependant, il l’ignora et se mit en colère contre son partenaire.

“Renato et j’étais dans la chambre et il saccadé des cheveux et m’a poussé contre le mur. Il l’a fait même s’il savait que mon grossesse J’étais à risque de perdre récemment. Alors qu’il me battait, ses proches, au lieu de le calmer, ont commencé à battre ma sœur puis moi! », A-t-il dénoncé.

De la même forme, Lucely a commenté que lorsqu’ils ont appelé le policier et ils sont arrivés à l’endroit, Ibarra Il a résisté à quitter sa maison et les secousses ont continué à cause de la bagarre qui avait été soulevée précédemment.

Enfin, dans l’interview, Chalá confirme qu’il avait une menace de avortement pour les coups qu’il a reçu et assuré que le Club América Il l’a contactée pour lui offrir tout son soutien.