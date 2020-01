L’Équatorien Leonardo Campana signe avec le club de football anglais Wolves

Quito, 21 janvier (Prensa Latina) L’attaquant équatorien Leonardo Campana a rejoint aujourd’hui la liste des footballeurs de ce pays d’Amérique du Sud évoluant en équipes internationales, après avoir signé avec le Wolverhampton Wanderers Football Club en Angleterre.

A 19 ans, l’ancien joueur du Barcelona Sporting Club of Ecuador, vient de rejoindre l’équipe britannique pour la fin de cette saison et les trois prochaines années, où il partagera avec d’autres étrangers qui font partie de l’équipe, comme le portugais Joao Moutinho et Rui Patricio, le Belge Leander Dendoncker et le Mexicain Raúl Jiménez.

«C’est un bonheur incroyable. Je suis très impatient d’être dans le stade et de jouer mon premier match en Premier League », a-t-il déclaré dans ses premières impressions du pays européen.

Comme il l’a dit, il offrira à sa nouvelle équipe tout son dévouement et son engagement, pour contribuer aux Wolves, qui ont déclaré: “ils sont venus de moins en plus ces dernières années”.

Quant à son chemin, il a prévenu que ce serait difficile, mais il espère avoir les conseils de l’attaquant mexicain attaquant Jiménez, qu’il a défini comme une référence et une idole.

Campana fait partie de l’équipe nationale équatorienne qui participe désormais au tournoi pré-olympique colombien, où deux places sont attribuées pour Tokyo 2020, prévue de fin juillet à mi-août.

Après avoir joué le premier match contre le Chili, qui s’est soldé par une défaite (3-0) pour le Tricolor, l’attaquant a obtenu l’autorisation de se rendre à la signature du contrat, il sera donc absent lors de la réunion convenue ce jour avec l’hôte.

Plus de 50 Équatoriens sont actuellement actifs dans des équipes internationales, dont Omar Carabalí (Colo Colo du Chili), Enner Valencia (Tigres du Mexique), John Jairo Cifuente (Pyramides d’Egypte), Robert Arboleda (Sao Paulo du Brésil), Jaime Ayoví ( Al-Ali Dubaï des Émirats arabes unis), Christian Noboa (FC Sotchi de Russie), Felipe Caicedo (Latium d’Italie), Diego Palacios (Willem II des Pays-Bas) et Arturo Mina (Yeni Malatyaspor de Turquie).

mv / scm

