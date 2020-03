L’équipe américaine de natation demande le report des Jeux en raison d’un coronavirus

Le Comité International Olympique (CIO) Il poursuit son idée de ne pas reporter les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Les innombrables pertes qui pourraient en résulter et les lourdes amendes pour rupture de contrat conduisent même à penser à l’organiser à huis clos. De toute évidence, les athlètes d’élite qui assisteraient à l’événement ne comprennent pas la décision et peu d’entre eux ont déjà demandé publiquement le report des Jeux. Le dernier à le faire a plus de poids que tout autre.

USA Natation, La Fédération américaine de natation a publié une déclaration selon laquelle son pays, les États-Unis, défendrait devant le CIO le report de Jeux olympiques de Tokyo 2020 qui, si le plan se poursuit, commencerait le 24 juillet. Cela a été déclaré dans une lettre envoyée au Comité olympique et aux Jeux paralympiques américains: “Nous vous demandons respectueusement de défendre le report des Jeux Olympiques.”

“Aller de l’avant au milieu de la crise sanitaire mondiale cet été n’est pas la réponse. Poursuivre les Jeux remet en question l’authenticité de règles du jeu équitables pour tous », ont-ils déclaré dans le communiqué. Aux États-Unis, comme dans une grande partie de l’Europe, la mobilité dans la rue a été limitée et de nombreux athlètes d’élite ne peuvent pas s’entraîner dans leurs résidences ou centres de haute performance respectifs.

Parmi les préoccupations qu’elles suscitent USA Natation, Au-delà du manque de contrôle physique et sportif évident que génère le coronavirus, il y a la crise psychologique qui peut être générée en continuant les Jeux Olympiques dans ces conditions: «Tous les nageurs ont connu des interruptions inimaginables quelques mois avant les Jeux Olympiques, qui questionne l’authenticité d’un scénario équilibré pour tous. Nos athlètes subissent une pression, un stress et une anxiété énormes, et votre santé mentale et votre bien-être doivent être parmi les plus hautes priorités».

La natation n’est qu’un autre des sports affectés par l’isolement que chaque individu vivant dans l’un des pays les plus touchés doit embrasser. Sans pouvoir maintenir régulièrement leur formation habituelle, sans moyens dans leurs foyers respectifs. Le pas en avant de l’American Swimming Federation, qui a ajouté 33 podiums lors des derniers Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, peut signifier avant et après dans le reste des fédérations et comités du monde.