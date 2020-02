L’équipe américaine insiste sur le fait qu’il va activer la troisième clause de combat, malgré un KO unilatéral

L’entraîneur et le manager de Deontay Wilder s’attendent tous les deux à ce qu’il active sa clause de revanche pour un combat de trilogie avec Tyson Fury.

Le «Gypsy King» a choqué le monde en renversant le «Bronze Bomber» à deux reprises avant de forcer son coin à jeter l’éponge après sept rounds samedi soir à Las Vegas.

Fury a remporté le titre des poids lourds WBC de Wilder

Avant le combat, il était déjà établi que le perdant aurait la possibilité d’appeler à un troisième combat.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était leur plan, la co-directrice de Wilder, Shelly Finkel, a déclaré: «Deontay prendra le temps, mais vous verrez à nouveau ces gars sur le ring.

“Tout le monde disait:” Une revanche? ” Le vainqueur décidera alors comment ça se passe.

«Je ne m’attends pas à mourir, mais je suis assuré depuis 50 ans. Tu as eu le match revanche [clause] pour une raison, quoi qu’il arrive. “

Le «Bronze Bomber» a été dominé, terrassé deux fois et arrêté à sept

L’entraîneur et co-manager Jay Deas a ajouté: «Ce fut un combat difficile et exténuant avec un combattant dur et exténuant.

«Donc, venant de deux combats consécutifs, novembre et février, cela lui donnera du temps pour profiter de sa famille et se reposer un peu…

«Je suppose, en le connaissant comme moi, qu’il voudra absolument le match revanche et ces gars-là ont déjà deux combats formidables.

«Je pense donc que le public le voudra. Je pense que c’est ce que vous verrez arriver. “

L’équipe de Wilder s’attend à ce qu’il veuille recommencer

Le combat a commencé avec Fury surprenant tout le monde en respectant sa parole et en le portant à Wilder depuis la cloche d’ouverture.

Au troisième tour, il a fracassé un droit sur le côté de la tête du champion qui l’a envoyé claquer sur la toile.

Il enchaîne avec un nouveau coup de pied au cinquième coup.

Puis, le septième, Fury a soutenu Wilder dans un coin, a martelé la maison tout droit et a commencé à déclencher des combinaisons, ce qui a incité à jeter la serviette.

L’arbitre Kenny Bayless a séparé les combattants et Fury est de nouveau le roi du monde.

