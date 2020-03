L’équipe de David Beckham Inter Miami perd son tout premier match en MLS alors que l’ancien attaquant d’Arsenal, Carlos Vela, remporte un superbe vainqueur pour le LAFC

L’Inter Miami a été battu lors de ses débuts en MLS par un moment magique de Carlos Vela, mais David Beckham n’a eu que des mots d’éloge pour sa nouvelle équipe.

Vela, l’ancien attaquant d’Arsenal, a récolté une superbe puce peu avant la mi-temps alors que le LAFC entamait sa saison avec une défaite à domicile à Miami, qui, six ans après leur conception initiale, a finalement disputé dimanche un match de compétition.

L’ancienne star de Manchester United et d’Angleterre s’est rendue sur Instagram pour féliciter les joueurs et le personnel du club et partager son enthousiasme pour l’avenir de l’équipe.

“Un moment très fier pour notre club aujourd’hui et l’équipe nous a rendus fiers”, a écrit l’ancien skipper des Three Lions.

«Ce fut un long voyage mais ce n’est qu’un début. Pour Diego (The Boss), l’équipe et l’ensemble de notre personnel… nous devrions être très fiers du chemin parcouru et de l’avenir.

“Des temps passionnants à venir.”

L’équipe de Beckham, dirigée par le double vainqueur de la CONCACAF Champions League Diego Alonso, a montré des éclairs de promesse lors de sa première sortie contre une solide unité du LAFC.

Le LAFC n’a disputé son premier match en MLS qu’en mars 2018, mais a atteint les matches de barrage à chacune de ses deux premières saisons dans la ligue et décroché le Bouclier des supporters – décerné à l’équipe avec le meilleur record de saison régulière – l’année dernière.

Et les hôtes, dirigés par l’ancien entraîneur-chef des États-Unis de longue date, Bob Bradley, ont cherché à affirmer leur domination dans les premières étapes du stade Banc of California.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de la Real Sociedad, Carlos Vela, a croisé Diego Rossi après cinq minutes, mais sa tête au-delà du but a été sauvée par le gardien Luis Robles – qui a rejoint l’Inter après avoir disputé 238 matches avec les Red Bulls de New York.

LAFC avait le ballon dans le filet quatre minutes plus tard uniquement pour que le but de Mark-Anthony Kaye soit exclu du hors-jeu contre Rossi.

Miami a commencé à grandir dans le concours et a forcé l’ancien international hollandais Kenneth Vermeer à une sauvegarde intelligente après 37 minutes, plongeant à sa gauche pour nier Matias Pellegrini.

Mais Vela, à son 31e anniversaire, a produit un éclat individuel pour donner à LAFC la tête sur le coup de la mi-temps, dansant son chemin jusqu’au bord de la zone avant d’exécuter une puce sublime sur Robles.

Les hôtes pensaient avoir doublé l’avance 30 secondes dans la seconde mi-temps, mais Rossi a été à nouveau refusé par le drapeau de hors-jeu.

L’international mexicain Rodolfo Pizarro est alors parvenu à quelques centimètres du premier but historique de Miami en MLS, mais son effort acharné est tombé du mauvais côté du poteau.

