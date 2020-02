L’équipe de Lebron remporte le All Star le plus émouvant de l’histoire à la mémoire de Kobe Bryant

Excitant et serré victoire (157-155) de l’équipe Lebron James dans le All Star le plus émouvant de l’histoire de la NBA. Tout était à la mémoire du légendaire Kobe Bryant, dont la silhouette gigantesque a survolé toute la nuit à Chicago. Kawhi Leonard était le meilleur du jeu et Luka Doncic a vécu le premier de ses nombreux All Star.

Pour la troisième fois consécutive, l’équipe a été capitaine et dirigé par LeBron James Il a remporté la victoire dans le NBA All Star. L’équipe LeBron a gagné 157-155 contre l’équipe Giannis dans le match des étoiles le plus excitant et le plus émouvant de l’histoire de la NBA.

Un coup franc du joueur des Lakers Anthony Davis Il a donné le triomphe à l’équipe LeBron dans un All Star qui était le meilleur hommage à Kobe Bryant, dont le trophée MVP est allé aux mains de Kawhi Leonard.

C’était un nouveau All Star, réinventé, bizarre … mais ça a marché. Wow ça a marché. Les les trois premiers quarts sont joués avec le score à zéro et ils ont un gagnant individuel qui fait un don de 100 000 $ à un organisme de bienfaisance de la ville de Chicago, qui a accueilli la All-Star Party. Cette fois, les enchères All Star étaient: 53-41 pour Team LeBron, 53-30 pour Team Giannis et 41-41.

Un nouveau format All Star

Pour le quatrième, les marqueurs des trois sets précédents (124-133 pour ceux de Giannis) sont ajoutés, le plus haut (133) est pris et 24 points sont ajoutés, chiffre choisi par le numéro de maillot de Kobe Bryant. Ainsi, 157 ont fini par être le nombre de points qui a donné la victoire dans la première édition avec ce système. L’équipe LeBron James, dans laquelle tous les joueurs portaient le numéro 2 avec lequel Giannia Bryant a joué, a pris neuf points de retard et a dû marquer 33 pour les 24 de l’équipe Giannis, dont les joueurs portaient le dos de Kobe 24 .

Dans le dernier trimestre dynamique de la NBA All Star enfin il y avait la défense, les lancers francs poussés, les protestations des arbitres, les nerfs, les jeux tendus, les erreurs inattendues, les passes mesurées, les coups bien sélectionnés, la revue des arbitres avec le match sur le fil, le défi dans le jeu décisif … Un vrai match … , pas le cirque qu’il était devenu.

Le public de Chicago, au palais exquis, a vibré et apprécié car tout spectateur qui aime le basket préfère un vrai match à un spectacle artificiel composé d’une succession de ruelles oups, triple du logo et posture des réseaux sociaux. Celui de cela, il y en avait aussi beaucoup dans le All Star, mais pas seulement du cirque; aussi un minimum de compétition, un match inoubliable pour se souvenir d’un joueur éternel: Kobe Bryant.