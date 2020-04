L’équipe des Émirats arabes unis Alexander Kristoff examine les succès passés et vise les victoires futures

Lorsque vous entrez dans la maison d’Alexander Kristoff à Stavanger, le trophée du Tour des Flandres est la seule récompense qui se trouve à l’étage. Un joli trophée en bronze sculpté reposant juste devant la cuisine, à gauche de la salle à manger. Il le voit presque tous les jours et ça le fait sourire.

Cela fait cinq ans maintenant, mais c’est comme hier quand il a devancé Niki Terpstra sur la ligne pour remporter l’éprouvante course de 270 km. Sa plus belle victoire et l’une des courses d’un jour les plus prestigieuses du cyclisme.

“C’est un bel objet d’art, avec un beau vélo en bronze ou en fer. Son sens fait partie de la raison pour laquelle il est à l’étage », a-t-il déclaré à Sport360.

«J’ai toutes ces photos à regarder dans mon salon. On me rappelle chaque jour que j’ai remporté ces victoires. “

Avec tous les temps d’arrêt dus à la pandémie de COVID-19, c’est l’occasion pour différentes stars du sport de réfléchir aux réalisations à ce jour et d’évaluer leurs prochains objectifs.

Quinze ans en tant que cavalier professionnel ont jeté de très beaux jours pour Kristoff. Soixante-dix-neuf victoires au total. Beaucoup de bons souvenirs et de leçons disséminées entre ces nombreux triomphes.

Récemment, pendant sa semaine de repos, Kristoff était assis à la maison en Norvège avec sa famille. La vue depuis son balcon, associée à ces longues promenades dans les montagnes, lui procure paix et bonheur.

Vivre à Vaulen, une ville côtière au sud-ouest du pays, offre la possibilité de s’entraîner à l’extérieur toute l’année. Comparé à la plupart des villes de Norvège, Stavanger ne reçoit de la neige qu’une ou deux fois par an.

«C’est similaire à l’Angleterre ou à l’Écosse. Cela peut être une ou deux semaines de neige. Je peux toujours aller sur mon vélo de route sauf une semaine par an. C’est un super endroit pour s’entraîner. Cinq degrés et la pluie n’est pas agréable, mais c’est quand même mieux que les routes verglacées », a déclaré le joueur de 32 ans.

«Nous avons de bonnes routes, une bonne variation où vous pouvez aller dans les montagnes, ou une zone plate à côté de la côte. Habituellement, je préfère aller dans les montagnes car il y a beaucoup de vent sur la côte. »

Lorsqu’il est hors du vélo, Kristoff passe trois jours par semaine à s’attaquer aux poids dans son gymnase à domicile, comparativement à une seule fois par semaine pendant la saison de course. Il aime continuer à tourner en rond, maintenir sa forme physique et se sentir fort en selle.

Prescrit avec un type de programme basé sur la pré-saison, il se bat pendant 90 minutes de travail dans le gymnase, avant de terminer la session avec cinq tours de 10 minutes d’entraînement par intervalles sur le vélo.

À l’extérieur, il fait deux ou trois séances par semaine avec effort, prenant son vélo de route quelques jours et utilisant les pneus épais de son vélo de cyclocross pour naviguer sur les routes glacées pendant les mois d’hiver.

«Je suis un peu plus sur la moto maintenant que je ne le ferais normalement en basse saison. Pendant la morte-saison, je fais normalement deux jours par semaine sur le vélo à l’extérieur en faisant de longues randonnées. J’aime le vélo de cyclocross car j’aime le changer en hiver. Maintenant, je roule toujours sur un vélo de route. Nous entraînons également les vélos les jours faciles. Je fais aussi du jogging en hiver », a déclaré le Norvégien.

«J’ai l’impression que cet entraînement est meilleur pour les jambes maintenant qu’un hors-saison normal. Je m’attendais à des jambes douloureuses pour tout le travail au gymnase, mais comme je suis beaucoup sur le vélo, je pense que les jambes sont assez lisses, donc je suis content de ça. “

Le fait d’avoir les jambes fraîches est idéal, injectant ce peu de netteté lorsque la saison de course reprendra. Un rapide coup d’œil à ses réalisations au fil des ans montre de nombreuses victoires mémorables, dont la plupart des coureurs rêveraient.

Pour tout sprinter, il est rare d’avoir remporté plus de 20 courses en une saison. Kristoff a réalisé cet exploit étincelant au cours de la campagne 2015 et s’est classé dans le top 10 au cours de cinq des six dernières années.

Cette reconnaissance pour être un sprinter de haut niveau est en grande partie due à son rythme effréné et à ses résultats favorables dans les courses longues et difficiles. Ceux qui séparent les garçons des hommes. La moyenne des titans du sport.

Il a gagné à Milan SanRemo, Gent-Wevelgem, Tour des Flandres, a décroché trois étapes au Tour de France et est arrivé deuxième du Championnat du monde. Il a régné en maître aux Championnats d’Europe sur route, à Hambourg Cyclassique, au GP Plouay et à Eschborn-Francfort, ce dernier ayant triomphé à quatre reprises.

«Le plus mémorable pour moi est le Tour des Flandres. Je pense que c’est la plus grande victoire que j’ai eue, et juste la façon dont j’ai roulé ce jour-là. Sanremo a été la première grande chose que j’ai gagnée. C’était surréaliste, debout sur le podium sachant que j’avais gagné un monument. Ces deux-là se distinguent », a-t-il déclaré.

«Ma dernière étape sur le Tour a été la plus grande place que vous puissiez gagner sur les Champs d’Élysées. C’était irréel de se tenir là sur le haut du podium lors de la cérémonie où ils couronnent le vainqueur du Tour. C’était un sentiment spécial. “

Chaque saison présente différents défis et opportunités. Cependant, l’objectif final est toujours le même. Poussez aussi fort que possible pour le meilleur de l’équipe et, si vous êtes chanceux, soyez l’homme qui franchira la ligne d’arrivée en triomphe.

Il est proche cette saison. Dans les premières courses, il a décroché la deuxième place à Clasica de Almeria, a décroché la troisième place lors de la première étape de Volta a la Comunitat Valenciana et a scellé la troisième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

Sur le front du Grand Tour, il devait courir dans le Giro d’Italia pour la première fois depuis 2012. Ce serait la troisième fois qu’il courait dans la course la plus appréciée d’Italie, après avoir participé aux éditions 2011 et 2012. L’annulation du Giro signifie qu’il devra attendre la fin de l’année pour tester son courage face à l’élite du peloton.

«Je n’ai jamais gagné là-bas (le Giro) parce que j’étais jeune, mais j’ai obtenu la deuxième place en 2012. J’espérais aussi remporter une victoire dans le Giro mais nous verrons ce qui se passera cette année et s’ils changeront le plan de course maintenant car tout est mélangé », a-t-il dit.

«Nous devons trouver la meilleure solution pour quand ou si nous recommençons à courir. Je dois être prêt pour les classiques que je pourrai gagner s’ils viennent plus tard, pour me préparer pour (Paris) Roubaix ou (Tour of) Flanders s’ils sont en octobre. J’espère au moins qu’il y aura des courses. »

Certains coureurs s’améliorent dans la trentaine tandis que d’autres s’épuisent plus tôt en raison des rigueurs du jeu professionnel. Voyager pendant huit mois de l’année peut être un test mental, étant donné que la vie de famille et d’autres intérêts font un pas en arrière naturel.

Pour Kristoff, il reste beaucoup de courses dans ses jambes. Il aime toujours ça. Est toujours convaincu qu’il peut continuer. Son contrat avec l’équipe des Émirats arabes unis expire à la fin de la saison 2021 et il y a de l’espoir de continuer à pousser au plus haut niveau.

Avec deux enfants et deux autres garçons en route, la plupart jetteraient l’éponge maintenant contente après 15 ans sur la selle. Cependant, la détermination maintient le Norvégien désireux de poursuivre sa quête de l’excellence.

«J’espère toujours être un cycliste professionnel pendant encore quelques années. J’aime être dans la cabine avec la famille. J’ai beaucoup de travail avec quatre enfants. Je serai toujours occupé. Les coéquipiers et les gars norvégiens sont vraiment dans les stocks et les marchés. C’est quelque chose que j’aimerais examiner pendant mon temps libre ou à temps partiel », at-il déclaré.

