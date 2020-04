L’équipe du Mexique! Pachuca a battu Chivas dans l’e-Liga MX

Pachuca a montré qui est vraimentÉquipe du Mexique«Après avoir battu sans accroc Chivas 7-1 dans le match correspondant à la date 2 de l’e-Liga MX. Kavin Álvarez commandé la victoire locale tout en Fernando Beltrán Il était responsable de la catastrophe de Guadalajara.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Pachuca Il est venu de perdre par deux buts à un contre Pumas. Pour sa part, Chivas arrivé à noble aristocrate après avoir joué, avec Juarez, la meilleure rencontre de l’histoire de cette tournoi virtuel

La première entrée est venue seulement à 3 ′ grâce à Víctor Dávila. L’attaquant hidalguense a pris la sphérique, a décollé plusieurs adversaires et a terminé un tir puissant avec son pied gauche qui a quitté le gardien de but rival.

Davilaa rapidement noté le 2-0 partiel après un énorme mouvement collectif de l’équipe locale. Chivas commencé extrêmement nerveux et, en 15 minutes, reçu deux notes. Le 3-0 est arrivé cinq minutes plus tard grâce à un énorme objectif Juan Iturbe.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞14 ′: G⚽⚽⚽L! Double du joueur chilien des Tuzos, Víctor Dávila. #TeamKevin 2-0 # TeamBeltrán # Challenge 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/anXgFFO8T0

– #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 14 avril 2020

Avant la fin du premier semestre, Pachuca une fois de plus était présent sur le tableau de bord pour donner vie à une victoire de plus dans ce e-Liga MX. Guadalajara réduit 53 ′ avec Alexis Vega; cependant, Dávila et Iturbe condamné le score final à 73 ′, 79 ′ et 88 ′ après terribles erreurs dans le dos central rouge-blanc.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞73 ′: G⚽⚽⚽L! But de poker de Víctor Dávila. Le Chilien marque le cinquième but pour les Tuzos. # TeamKevin 5-1 # TeamBeltrán # Desafío 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/tRYwo9iVPc

– #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 14 avril 2020

Avec ce résultat, Pachuca s’élevait à partie centrale de la table générale virtuel. En tant, Chivas en retard dernières places dans cette e-Liga MX après avoir ajouté un seul point après deux matchs.

Caliente.mx vous offre les meilleures momies! 🤩 Inscrivez-vous et recevez un cadeau de 400 $ ➡ LIEN http://bit.ly/2RX485X