L’équipe espagnole de Coupe Davis demande au gouvernement de les laisser reprendre l’entraînement

L’équipe espagnole de Coupe Davis, composée de Rafa Nadal, Feliciano López, Roberto Bautista, Marcel Granollers, Pablo Carreño et le capitaine, Sergi Bruguera, a tenu une réunion numérique avec les adeptes via la chaîne YouTube de la RFET pour discuter de la avenir du tennis après l’impact de la pandémie de coronavirus. Tous ont coïncidé dans le nécessité pour le gouvernement de leur permettre de reprendre la formation.

Plus d’un mois et demi sans pouvoir prendre une raquette et sans avoir une idée claire du moment où ils peuvent le faire. Bien que le retour de la compétition semble très lointain, les joueurs de tennis demandent la permission de pouvoir s’entraîner à nouveau. C’est la clé de votre physique. «Le plus tôt ils nous laisseront aller nous entraîner et recommencer la routine et notre activité pour nous, mieux ce sera. Être au chômage pendant deux mois nous affecte beaucoup et voir si on peut commencer petit à petit à entrer sur la piste “, Roberto Bautista lors de la réunion numérique organisée par les champions de la Coupe Davis 2019.

L’absence de contact physique au tennis est l’un des points qui devrait le plus favoriser le retour à l’entraînement, cependant, aujourd’hui, les joueurs de tennis ne sont même pas autorisés à s’entraîner sur un court. “Les athlètes doivent avoir une solution pour pouvoir faire notre travail. Nous sommes au chômage depuis deux mois, le tennis est un sport sans contact “, a-t-il commenté. Feliciano López. “Nous devons nous recycler, revenir à la compétition est quelque chose qui ne dépend pas du gouvernement mais qui nous permet de nous entraîner, nous donne la possibilité d’aller nous entraîner », a réclamé le toledano.

Le numéro un espagnol, Rafa Nadal, a également souligné l’importance de la reconversion, tout comme les autres travailleurs ont repris leur emploi. “Au niveau du retour à la compétition, je suis pessimiste, quand il s’agit de reprendre l’entraînement, je comprends qu’il y a beaucoup de choses à résoudre avant, mais si les gens peuvent aller travailler, si les gens peuvent aller travailler, travailler ensemble (…) Et étant plus proches les uns des autres que sur un court de tennis, Pourquoi on ne va pas pouvoir s’entraîner en respectant toutes les normes que la Santé nous indique? Se demanda Rafa Nadal.

Tellement Pablo Carreño comme Marcel Granollers Ils étaient préoccupés par le danger de blessure après avoir été debout pendant si longtemps. “Le tennis est notre vie, c’est notre travail et le recyclage nous permettra de ne pas nous blesser plus facilement”, a expliqué l’Asturien.