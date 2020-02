L’équipe espagnole qui cherche à arracher Federico Viñas à l’Amérique

Il y a quelques jours, il a été confirmé que l’attaquant uruguayen des Eagles of America, Federico Viñas, était suivi par des clubs espagnols qui suivent de près le joueur d’Azulcrema, cependant, l’équipe qui a déjà même demandé à l’équipe Atlético Juventud de las Piedras le prix de l’Uruguayen.

Cette fois encore, une équipe de Séville est celle qui suit de près un joueur d’Amérique, mais cette fois ce n’est pas le Betis, mais Séville lui-même qui s’est intéressé à l’Uruguayen qui, grâce à ses bonnes performances avec l’Amérique, a appelé et l’attention dans le football en Europe.

Mais cela signifie-t-il que Séville peut prendre le joueur? La réalité est que cela semble compliqué, l’Amérique prévoit de rendre l’achat de Federico Viñas efficace et bien que Séville cherche à avancer dans les négociations ou même à offrir plus d’argent pour le char, l’Amérique a la préférence pour acheter la lettre uruguayenne et c’est quelque chose que les jeunes de las Piedras prévoit de se conformer.

En Amérique, il est déjà question d’un contrat de 5 ans pour Federico Viñas et le souhait de l’Uruguayen est de continuer à être un joueur de l’Amérique, à partir de juin Viñas aura un contrat pluriannuel avec les Eagles et ce sera la décision de l’Amérique de placer une clause de résiliation dans le contrat de l’attaquant et le cas de Guido Rodríguez ne se répètent pas cette année.

Séville a demandé le joueur oui, mais l’Amérique est l’équipe qui prend la préférence dans l’achat et donc dans les semaines à venir, son achat sera officialisé avec l’équipe la plus gagnante du football mexicain.

Viñas sait qu’il restera en Amérique

Le même attaquant des Eagles a affirmé que la directive des Amériques rendrait son achat valide, soulignant même que l’achat de sa lettre est dans le budget de l’équipe pour cette année:

“C’était dans le budget, avant qu’il ne se passe quoi que ce soit, il y avait l’idée de rendre l’option d’achat valide”, a expliqué le tank uruguayen.