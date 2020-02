L’équipe féminine espagnole sera à Tokyo 2020

L’équipe espagnole de basket-ball féminin jouera aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, grâce à la victoire de la Chine sur la Corée (60-100). L’Espagne, qui a perdu samedi face aux Chinois (62-64), était très consciente de l’affrontement entre le géant asiatique et le coréen car un triomphe du premier leur a donné le billet pour participer aux cinquième Jeux olympiques de son histoire.

Avec ce triomphe, le champion de l’Europe Il était pratiquement assuré de sa présence à Tokyo 2020 depuis ils pourraient perdre avec la Grande-Bretagne jusqu’à 70 points. Ainsi, les filles de Lucas Mondelo qui étaient argent à Rio 2016 seront de nouveau présentes à l’épreuve olympique, la cinquième de cette équipe après Barcelone 92, Athènes 2004, Pékin 2008 et Rio 2016, l’été prochain où elles tenteront de monter sur le podium de nouveau

La victoire du géant asiatique a permis à l’Espagne d’affronter le duel contre la Grande-Bretagne avec une plus grande tranquillité d’esprit, car les revenus nécessaires aux Britanniques pour faire appel aux Espagnols des Jeux semblaient inaccessibles (victoire de plus de 70 points). C’est lui prix pour l’effort et le travail d’une génération qui a très bien fait les choses et obtenir d’excellents résultats lors des derniers tournois.

Récemment reconquiert le titre de champion d’Europe à Belgrade, l’an dernier, ils ont remporté le bronze en Coupe du monde où ils ont chuté contre l’Australie en demi-finale (66-72) et lors des derniers Jeux Olympiques, ils ont cédé en finale contre le tout-puissant États-Unis. Maintenant, pour la deuxième fois dans l’histoire du basket-ball féminin espagnol, elles disputeront leur deuxième rendez-vous olympique consécutivement et tout cela grâce à la performance athlétique des filles.