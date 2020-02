L’équipe idéale de la date 21 de la Super League argentine

1. Matías Ibáñez (Conseil de fondation)

Performance extraordinaire de l’archer Patronato pour que son équipe ne tombe pas amoureux de sa visite à La Paternal. En pure réflexion, Ibáñez a pris 4 balles avec une destination réseau et a ainsi permis à l’équipe d’Álvarez de marquer un point dans la lutte pour la permanence.

2. Gonzalo Montiel (rivière)

Montiel continue de montrer l’énorme évolution qu’il a eue dans une position qui ne lui était pas naturelle. À La Plata, il a donné de la profondeur à l’équipe avec ses projections précises et a même été proche du but à deux reprises.

3. Mauricio Martínez (Course)

Racing a trouvé le but de la victoire dans le classique contre San Lorenzo grâce à une apparition opportune de l’ancien Union et Central Rosario. Martinez a sauté plus haut que tout le monde pour se diriger vers le filet un centre de la droite.

4. Robert Rojas (rivière)

Il n’y a pas eu de match depuis le début de cette année 2020 dans lequel le Paraguayen n’était pas l’un des points culminants de la rivière et sans aucun doute, le meilleur des 3 plantes que Gallardo a mises sur le court. Contre les étudiants, il a tout retiré du fonds, anticipant et remportant chaque duel personnel.

5. Frank Fabra (Bouche)

Dans la première mi-temps, il a sauvé ce qui était pratiquement un but de Morro avec une fermeture rapide. Il a été projeté avec discrétion par le secteur de gauche et a joué un rôle important dans l’assemblage offensif du Xeneize. Il est difficile de croire qu’Alfaro ait choisi Mas plutôt que lui.

6. Gastón Giménez (Vélez)

Les Tonga ont commencé à dire au revoir à Vélez (il part pour le football MLS) avec une performance énorme dans la victoire 4-0 contre Arsenal. Se positionnant en libéro ou plus près du milieu du terrain, il était responsable de l’initiation des jeux et de l’ordre de l’équipe Heinze.

7. Eduardo Salvio (Boca)

Même sans être efficace à 100% dans ses résolutions, Salvio a donné de nombreux échantillons de l’énorme potentiel qu’il a lorsqu’il trouve la balle et l’espace. Il a subi Talleres, le centre de Cordoue et dimanche Godoy Cruz avec le tir impressionnant du pied gauche qui a frappé le premier poteau après avoir laissé sa marque sans aucune chance.

8. Pedro De La Vega (Lanús)

Le jeune est entré de la banque pour changer le visage de Lanús qui est tombé 1 à 0 contre l’Atlético Tucumán et a réussi à le tourner, au moins jusqu’au dernier jeu, grâce à lui. De La Vega a marqué l’égalité avec un bon pied gauche et 2-1 définissant dans la zone.

9. Lucas Janson (Vélez)

Arsenal n’a jamais su quoi faire avec la fin de Velez, qui se déplaçait comme un poisson dans l’eau sur le côté gauche et faisait mal comme jamais auparavant. Mention à part pour le but qu’il a marqué, laissant deux défenseurs sur la route et définissant avec un tir puissant.

10. Juan Lucero (Défense et justice)

Le buteur de la défense et de la justice était deux fois au bon endroit et le temps pour l’équipe de Jorge Crespo de se reposer 2 à 0 sur le tableau de bord. Lucero a d’abord repoussé le but par un faible rebond du gardien de but Ledesma, puis a corrigé un en-tête pour le deuxième dans le 3-0 sur Central.

11. Carlos Tévez (Boca)

L’Apache semble avoir trouvé sa place sur le terrain et traverse son meilleur moment depuis son retour de Chine. Comme à Santiago, il a ouvert le score à Godoy Cruz et a été décisif dans les derniers mètres de l’attaque de xeneize.

12. Suppléants

Archer: Ezequiel Unsaín (Défense et justice)

Défenseur: Cristian Lema (Newell’s)

Flyers: Walter Montoya (Course), Mauro Pittón (Vélez)

Attaquants: Maximiliano Rodríguez (Newell’s), Maximiliano Romero (Vélez), Matías Suárez (Rivière)

13. Le DT

Le DT de la date est Gabriel Heinze. Son Vélez a battu Arsenal à domicile avec la possession et le football offensif que l’entraîneur aime. Le classement angoissant obtenu en Equateur semble avoir réveillé une équipe qui a besoin de plus d’ambition pour se battre.