L’ère de Cam Newton en Caroline se termine sur une triste note

L’ère de Cam Newton en Caroline se termine sur une note triste. Les Panthers devraient sortir leur ancien MVP, selon Tom Pelissero de NFL Network:

Cette situation est bizarre et il a fallu un certain temps pour en arriver là. Voici la chronologie de base de ces montagnes russes:

L’an dernier au camp d’entraînement, l’épaule de Newton était sous le feu des projecteurs alors qu’il se remettait d’une blessure en 2018.

Une fois la saison commencée, il était clair que Newton n’était pas lui-même – grâce à l’épaule et une blessure de Lisfranc au pied – et l’équipe l’a mis au banc après deux départs.

En novembre, l’équipe a placé Newton dans la réserve des blessés.

En décembre, Newton a été opéré pour réparer son pied.

Toujours en décembre, les Panthers auraient joué avec l’idée d’échanger le passeur, mais uniquement pour une «grosse affaire».

Et en février, le propriétaire David Tepper a dit qu’il était préoccupé par la santé de Newton.

Mais quelques semaines plus tard, signe de vie! À la moissonneuse-batteuse de la NFL, les Panthers et le nouvel entraîneur-chef Matt Rhule ont dit qu’ils étaient impressionnés par la réhabilitation de Newton et étaient prêts à s’engager pour lui en tant que quart-arrière partant.

Et puis les choses ont pris une tournure énorme en mars, lorsque les Panthers ont donné à Newton la permission de chercher un métier (ce que Newton a dit qu’il ne voulait même pas).

Cela nous amène ici, avec le no 2011. 1 choix devrait être un agent libre pour la première fois de sa carrière. C’est la fin d’une ère en Caroline, l’équipe quittant le plus grand quart-arrière de l’histoire de la franchise.

C’est une étrange fin de son mandat avec l’équipe qu’il a menée à trois titres NFC Sud et à un Super Bowl après la saison 2015. Cela peut ressembler à une longue spirale descendante, mais cela s’est effondré rapidement. Après la saison dernière, l’équipe est passée de l’entraîneur-chef de longue date Ron Rivera et ne s’engage même plus pour Newton et son cap de 20 millions de dollars pour l’année prochaine. Newton était sur la dernière année de son contrat, ce qui aurait pu faire de 2020 une année «prouvée» pour le passant. Au lieu de cela, les Panthers préfèrent couper l’appât et voir ce qu’ils ont à Teddy Bridgewater, qu’ils ont signé pour un contrat de trois ans le 17 mars. Ils disent qu’il vaut mieux s’engager envers le QB souvent blessé que vous connaissez que celui que vous ne portez ” t, mais avec Bridgewater, les Panthers font ce dernier. Bridgewater est en bonne santé maintenant, bien sûr, alors qu’il n’est pas clair où Newton est dans sa récupération, mais il est toujours choquant de voir l’équipe couper directement le passeur le plus important de l’histoire de la franchise.

La santé est toujours la principale question pour Newton alors qu’il arrive sur le marché. Malgré les commentaires de Rhule à la moissonneuse-batteuse, on ne sait pas comment sa rééducation progresse. En février, Ian Rapoport a déclaré qu’il faudrait “plusieurs mois” avant que Newton ne soit prêt pour le jeu, donc même si sa récupération se passe bien, il n’est pas prêt à mettre des pads. Et la pandémie de coronavirus actuelle empêche les équipes de faire administrer des examens physiques à leurs médecins, ce qui complique encore le marché de Newton. C’est peut-être la raison pour laquelle l’équipe n’a pas pu trouver de partenaire commercial pour lui, mais il est toujours étonnant que Carolina ait obtenu un choix de cinquième ronde pour Kyle Allen et rien pour Newton.

Ce n’est pas non plus comme si Newton était en déclin avant les blessures. Newton a connu une assez bonne saison en 2018, réussissant 67,9% de ses passes (un sommet en carrière de loin) pour 3395 verges et 24 touchés en 14 matchs. Il a ajouté encore 488 verges et quatre points au sol. Bien que son équipe soit allée 6-8 à ses débuts et qu’il n’ait pas réussi le Pro Bowl, certaines équipes de la ligue auraient désespérément besoin d’un quart-arrière pour afficher ce genre de chiffres – sans parler du fait qu’un Newton apporte le potentiel MVP avec lui à n’importe quelle destination.

Mais le marché semble se rétrécir pour lui. Washington, qui a embauché Rivera comme entraîneur-chef en décembre, vient d’échanger pour Allen, donc les Redskins semblent être un point d’atterrissage improbable pour Newton malgré cette connexion. Les Bears n’auraient apparemment pas été intéressés par un échange pour Newton, et après avoir fait affaire avec Nick Foles, il est peu probable qu’ils le signent maintenant. Les Buccaneers et les Colts ont chacun leur quart-arrière. Les Chargers ont dit qu’ils voulaient aller de l’avant avec le quart-arrière compagnon Tyrod Taylor, ce qui en fait un candidat évident pour une mise à niveau, mais cela pourrait passer par le repêchage, où ils détiennent le non. 6 choix, et pas d’agence gratuite. Les dauphins, qui choisissent non. 5, semblent également plus susceptibles d’aller avec un passeur débutant qu’avec Newton.

Ce qui laisse une pensée terrifiante: Newton pourrait-il aller chez les Patriots? Un esprit créatif comme Bill Belichick aimerait sûrement l’avoir, mais il est toujours difficile de prédire quels mouvements seront effectués en Nouvelle-Angleterre. Ils pourraient aimer Brian Hoyer plus que Newton, et les médecins de Newton pendent comme un nuage sur tout, de toute façon.

Avec tous les rebondissements que la saga Newton a pris jusqu’à présent, la seule chose que nous savons avec certitude est que nous ne savons pas ce qui se passera ensuite.

