Lerone Murphy a reçu une balle dans le visage DEUX FOIS avant de cracher les balles

Pour ceux qui ont déjà joué à l’un des jeux de la célèbre franchise Call of Duty, le son de la sonnerie qui retentit lorsque le protagoniste principal se blesse sera trop familier.

Mais pour Lerone Murphy, cela lui rappelle simplement le moment où il s’est fait tirer dessus deux fois au visage devant un salon de coiffure à Manchester avant de cracher les balles.

Lerone Murphy est une survivante née

Vers 15h30 le 25 mai 2013, Murphy a été abattu deux fois en plein jour un samedi après-midi. Âgée de seulement 21 ans à l’époque, la victime a été transportée d’urgence au Manchester Royal Infirmary avec des blessures par balle au cou et au menton.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United et de West Ham Ravel Morrison a envoyé un tweet de soutien à son ami, qui a dû attendre jusqu’en mars de l’année suivante pour voir l’agresseur arrêté pour suspicion de tentative de meurtre.

Mais à ce stade, Murphy avait pris la décision consciente de changer sa vie pour le mieux et a commencé à s’entraîner aux arts martiaux mixtes dans le célèbre All Powers Gym de Stockport. En six mois et combattant sous le surnom de «The Miracle», il a eu son premier combat amateur et a été accroché au sport.

Après que le succès national soit venu avec une facilité parfaite, il est devenu évident que Murphy était destiné à des choses plus grandes et meilleures et s’est déplacé vers les lumières de la Californie pour s’entraîner à Alliance MMA.

Mettant en vedette Alexander Gustafsson, Jeremy Stephens et même l’ancien champion des poids coq de l’UFC Dominick Cruz, le gymnase était l’environnement idéal pour que le jeune affine ses compétences et passe de la tragédie de Manchester.

Après avoir amassé une séquence de huit victoires consécutives, dont cinq éliminatoires, Murphy était fermement sur le point de faire sa percée sur la scène mondiale après avoir étouffé Manolo Scianna en un seul tour au Full Contact Contender 23 à Bolton en mai dernier.

Cependant, lors d’un séjour tout compris en Jamaïque, Murphy a reçu un appel de l’UFC pour figurer sur la carte principale du prochain événement à Abu Dhabi qui devait être titré par nul autre que le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov.

“C’était fou et à l’époque je n’y croyais même pas”, a-t-il déclaré à BT Sport. “Mon entraîneur m’a envoyé un message d’un message envoyé par Sean Shelby qui vient de dire” Sera-t-il prêt à temps? “

«Je pensais qu’il parlait de quelqu’un d’autre, mais j’ai juste dit que oui, je le prendrai. Je ne savais même pas qui était l’enfant.

“Mais je viens de me battre, je voulais être dans l’UFC et je savais que les chances ne se présentent pas trop souvent, donc je suis ici maintenant.”

L’adversaire n’était autre que Zubaira Tukhugov, un combattant russe qui est un ami proche de Khabib lui-même et semblait avoir trié sur le volet Murphy.

Le nom de Tukhugov peut sembler familier aux fans de MMA et ce n’est malheureusement pas pour les bonnes raisons.

Zubaira Tukhugov était l’un des hommes impliqués dans la bagarre de l’UFC 229

En novembre 2016, le Russe a été retiré de l’UFC Fight Night 102 après avoir été informé par l’USADA d’une potentielle violation antidopage.

Deux échantillons hors compétition fournis par le pratiquant de Sambo ont révélé des tests positifs pour la substance interdite ostarine et il a reçu une suspension de deux ans et a été contraint de payer 10 000 $ en arbitrage.

Tukhugov était également l’un des assaillants qui a sauté dans la cage pour attaquer Conor McGregor à l’UFC 229 après qu’un ami proche Khabib a forcé l’Irlandais à taper en octobre 2018.

Il semblait que le retour de Tukhugov était prévu pour lui permettre de traverser Murphy en route vers une simple victoire devant la foule arabe adorante. Mais l’homme de Manchester n’avait pas lu le script.

L’action à l’UFC 242 entre les deux poids plume pulsait du premier au troisième tour

Malgré son abandon au premier, Murphy s’est rallié et a blessé le Russe agressif – menaçant même de l’étouffer avec quelques tentatives de guillotine au deuxième tour. Bien qu’il ait passé une grande partie du combat à lutter contre le sol et à essayer de lui enlever son adversaire, “The Miracle” était l’attaquant supérieur et a reçu de nombreux tirs cuisants qui ont forcé son adversaire à le respecter.

Comme le résultat a été lu comme un tirage au sort par décision partagée, la foule partisane qui avait scandé pour Tukhugov toute la nuit a montré leur appréciation pour les deux hommes alors que Murphy saluait ses nouveaux fans.

Le joueur de 28 ans devait se battre devant ses fans à domicile pour la première fois en tant que combattant de l’UFC à Londres le 21 mars à l’O2 Arena contre Gabriel Martinez.

Cependant, l’épidémie du coronavirus mortel a mis fin à ces rêves pour le moment, la frustration de Murphy étant claire pour le monde entier.

Il a écrit sur Instagram: «Dévasté d’annoncer que mon combat a été annulé en raison de l’éclosion corona.

«À une semaine de la nuit de combat. Après 2 voyages en Thaïlande et d’innombrables heures dans la salle de gym.

«C’était le meilleur que j’ai jamais ressenti en me battant mentalement et physiquement. Espérons que tout cela s’éclaircira bientôt et nous serons tous de retour au travail! »

Cela laisse croire que le Mancunien est tellement contrarié par l’annulation de son combat, mais peut rester si calme tout en parlant de retirer les balles de sa propre bouche après avoir été abattu.

Compte tenu de ce qu’il avait accompli jusqu’à présent dans sa carrière, qui pourrait parier contre “The Miracle” d’atteindre ses objectifs?

