L’ERTE terrorise le sport espagnol

Le sport étant paralysé par le coronavirus, les clubs se préparent à une avalanche de dossiers réglementaires sur l’emploi temporaire. En Espagne, les équipes de handball, de basket-ball, de volley-ball et de football ont déjà annoncé les premiers ERTE. Pendant sa validité, les travailleurs recevront 70% de leur salaire de la sécurité sociale. L’une des premières équipes de la Ligue de Santander à l’appliquer sera Barcelone, qui la rendra officielle mardi.

L’ERTE le plus célèbre du sport espagnol a été celui d’Ademar de León

En dehors du monde du football, l’ERTE le plus populaire à ce jour est celui de Ademar de León, deuxième classé dans la ligue Asobal. Comme l’a dit le président du club: “Par les nouvelles que nous avons, il y aura bientôt plus de handball” “Au moins quatre ou cinq à court terme. Et à la fin, presque tous“A ajouté Cayetano Franco, excluant que le Barcelone déposer un ERTE. Le Huesca Handballle Angel Ximenezle Recoletas Atlético Valladolid et le Cangas de Pontevedra Ils présenteront également les dossiers de réglementation de l’emploi temporaire.

L’ERTE dans le sport féminin sera plus courant

Les conséquences du coronavirus seront encore plus graves dans la Ligue Iberdrola, où Mecalia Atlético Guardés y BM Porriño ils étudient la possibilité d’appliquer un ERTE. En basketball féminin, le Mann Fllter Zaragoza Il a également ouvert la voie à la suspension des contrats, un règlement auquel les autres clubs adhéreront.

De même, dans la Ligue LEB, le B la marque de voyage Majorque Palma annoncé “un Dossier Réglementation de l’Emploi Temporaire afin de garantir la viabilité économique du projet” Cette décision a affecté à la fois le personnel et les employés de l’équipe.

Le Mann Filter Zaragoza Il a également ouvert la voie à la suspension des contrats de la Ligue féminine, la plus haute catégorie de basket-ball féminin national, en appliquant un règlement auquel, a priori, les autres équipes professionnelles se joindront. Aussi le Peñas Huesca a appliqué un ERTE, “une mesure nécessaire pour assurer la survie du club” Le Rivière Breogán au laitPour sa part, il n’acceptera ce règlement que si la situation actuelle perdure. Là où il a été exclu que la compétition reprenne, c’est en volley-ball espagnol, qui a mis fin à ses ligues principales, hommes et femmes.

Las Palmas a reculé dans l’ERTE qu’il avait annoncé

En ce qui concerne le football, selon Christian Seifert, président de la Ligue allemande de football, de nombreux clubs ne pourront pas éviter la faillite si la suspension des compétitions ne permet pas l’achèvement des tournois en cours. En Espagne, alors que le championnat reprend, l’Unión Deportivas Las Palmas a été la première équipe à annoncer une ERTE qui, en principe, ne concernerait que ses travailleurs. Enfin, il l’a exclu afin de ne pas laisser ses employés dans un «situation critique», Garantissant ainsi le paiement des contrats en vigueur jusqu’au 30 juin.

Celui qui n’a pas pu éviter une mesure aussi impopulaire est le Castellón, le leader du Groupe III de la Deuxième B. L’ERTE de Castellón, à laquelle s’ajoutera dans les prochains jours le Hercules Comme annoncé par son président, cela affectera également son personnel. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que le monde du sport soit terrifié.