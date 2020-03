Les 10 footballeurs ayant la plus grande valeur marchande au monde

10. Antoine Griezmann – 120 millions d’euros

Antoine Griezmann est arrivé au Barça cette saison après que le club ait payé les 120 millions d’euros qu’il vaut. Le petit prince, à 29 ans, maintient un haut niveau et s’améliore à Barcelone. Dans tous les cas, les années commencent à s’accumuler et c’est pourquoi sa valeur de marché diminue constamment.

9. Jadon Sancho – 130 millions d’euros

Sancho vaut 130 millions d’euros, et ce nombre ne fera qu’augmenter. L’ailier du Borussia Dortmund n’a que 20 ans et figure déjà parmi les meilleurs au monde à son poste.

Le Londonien, né en l’an 2000, est au centre de toutes les tables où les signatures sont débattues et, à terme, une équipe mettra tout l’argent nécessaire pour l’emmener, et ce sera un succès.

8. Lionel Messi – 140 millions d’euros

140 millions valent l’Argentine, bien qu’en réalité cela n’a pas de prix. Ses 32 ans et le fait que la fin de sa carrière approche, signifient que le nombre n’est pas le plus élevé du monde, mais nous savons tous qu’il n’y a pas de nombre qui réponde à la valeur de ce joueur et que le chiffre est simplement symbolique.

7. Kevin de Bruyne – 150 millions d’euros

À 28 ans, Kevin de Bruyne est l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Le milieu de terrain de Manchester City joue de mieux en mieux et c’est pourquoi l’équipe qui veut le signer doit payer une vraie fortune. Le Belge “vaut” 150 millions d’euros mais très probablement le club céleste demandera beaucoup plus d’argent pour son transfert.

6. Mohamed Salah – 150 millions d’euros

Depuis son arrivée à Liverpool, personne n’a cessé de parler de lui. Ses trois dernières saisons ont aidé sa valeur marchande à gonfler et il a plus de chiffres gonflés que de grandes stars comme Leo Messi ou Antoine Griezmann.

Le champion de la Ligue des champions avec Liverpool a justifié chaque euro, grâce à son grand match et ses scores de buts.

5. Harry Kane – 150 millions d’euros

L’anglais joue de mieux en mieux et les blessures ne diminuent pas sa valeur. Le meilleur buteur de Tottenham et de l’équipe d’Angleterre est l’un des meilleurs au monde dans sa position et n’a que 26 ans. Il y a de nombreuses chances qu’un des géants européens le prenne cet été, car c’est une garantie d’objectif et de qualité.

4. Sadio Mané – 150 millions d’euros

Sadio Mané est probablement le footballeur ayant le plus de consensus parmi les followers. Son humilité, sa grande personnalité et son excellent niveau font que tout le monde l’aime.

L’ailier est devenu un joueur clé du Liverpool de Klopp et nombreux sont ceux qui affirment qu’il était le meilleur joueur de la dernière Ligue des champions. Il est dans le collimateur de grandes équipes, dont le Real Madrid.

3. Neymar – 160 millions d’euros

Il est peut-être le joueur le plus controversé, mais celui qui discute de ses qualités de football ne comprend pas autant le sport qu’il le pense. Le Brésilien est un joueur déséquilibré, il fait toujours une différence et se distingue pour mettre l’équipe sur son épaule chaque fois qu’il en a besoin.

La valeur marchande est de 160 millions d’euros, mais l’équipe qui le veut (Barcelone, très probablement) devra payer la somme demandée par le PSG.

2. Raheem Sterling – 160 millions d’euros

Raheem Sterling est un footballeur qui ne fait que s’améliorer. Dès son jeune âge, il a commencé à se démarquer et il est incroyable de penser qu’il n’a que 25 ans.

L’ailier de Manchester City (et essentiel dans l’équipe anglaise) vaut 160 millions d’euros, mais l’équipe qui veut le signer devra payer plus d’argent que cela, car Pep Guardiola ne le laissera pas sortir si facilement.

1. Kylian Mbappé – 200 millions d’euros

La plus grande promesse de l’univers a la valeur la plus élevée de toutes, et ce n’est pas surprenant. À 21 ans, Kylian Mbappé a montré qu’il pouvait s’asseoir à la même table que Messi et Ronaldo et qu’il était venu pour marquer l’histoire. Il a déjà remporté une Coupe du monde et est une figure du PSG. 200 millions d’euros, c’est plus que la valeur justifiée pour cette grande star.