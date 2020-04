Les 10 footballeurs espagnols avec le plus de buts dans l’histoire de la Serie A

Dans la liste d’aujourd’hui, nous voyons les dix joueurs de football espagnols avec le plus de buts dans la ligue italienne. Les protagonistes sont les suivants:

10. Álvaro Morata (15 ans)

L’actuel attaquant de l’Atlético de Madrid a passé deux saisons à la Juventus, entre 2014 et 2016, arrivant du Real Madrid pour 20 millions et racheté pour 30. En 63 matchs dans l’élite, Álvaro Morata a réussi à marquer 15 buts. Il a remporté la série A à deux reprises, en plus de deux Coupes d’Italie.

9. Borja Valero (17 ans)

Le milieu de terrain de l’Inter Milan madrilène a disputé 72 matchs et inscrit 3 buts avec le neroazzurri depuis son atterrissage à l’été 2017 pour 6,5 millions d’euros. Auparavant, il a passé cinq ans en Fiorentina, où il a inscrit 14 buts en 166 matches. Au total, il cumule 17 buts en 238 concours dans la catégorie italienne la plus élevée.

8. Luis Alberto (20 ans)

Le milieu de terrain offensif andalou est arrivé dans la Lazio à l’été 2016 après n’avoir aucune option pour occuper une position à Liverpool pour 4 millions d’euros, après avoir été prêté par Málaga et Deportivo de La Coruña. Il a disputé 95 matchs avec l’équipe de la capitale, marquant 20 buts. Il a réussi à remporter 2 Supercoupes italiennes et un tournoi de coupe.

7. Luis del Sol (25 ans)

Le milieu de terrain castillan-leon est venu à la Juventus en 1962 du Real Madrid et a passé 8 ans à Vecchia Signora, marquant 21 buts en 228 matchs. Il a passé deux campagnes à l’AS Roma, où il a signé 4 sur 50, totalisant 25 en 278 nominations. Il a pris sa retraite au Real Betis après avoir quitté la capitale italienne. Je gagne une Serie A et une Coupe d’Italie en tant que bianconeri.

6. Fernando Llorente (26 ans)

L’attaquant navarrais est arrivé à la Juventus en 2013 et jusqu’en 2015, avant de rejoindre Séville. Là, il a signé 23 buts en 66 matchs, ajoutant 3 à 17 à Napoli jusqu’à présent cette saison, où il est sorti de Tottenham. Au total, il a cumulé 26 buts en 83 matchs. En tant que bianconeri, il a remporté la Serie A 3 fois, la Coupe d’Italie une fois et la Super Coupe d’Italie une autre.

5. Jesús Joaquín Fernández “Suso” (27)

L’ailier droit andalou, prêté avec une option d’achat obligatoire à Séville actuellement, a ajouté 21 buts en 126 matchs avec l’AC Milan entre 2014 et 2019. Au cours de cette période de cinq ans, il a passé quelques mois en prêt lorsqu’il est arrivé en hiver à Gênes, où il a récolté 6 tant en 19 paris. Au total, 27 cibles en 145 nominations. A conquis une Super Coupe d’Italie.

4. Joaquín Peiró (40 ans)

L’ancien meneur de jeu de castellanomanchego a habillé trois élastiques en Italie au cours de sa carrière. Le premier était Torino, entre 1962 et 1964, marquant 10 buts en 46 matchs. À l’Inter, entre 1964 et 1966, il en a signé 8 sur 25, dont 22 sur 103 à l’AS Roma entre 1966 et 1970. Il a remporté une Ligue des champions en tant que neroazzurri, en plus de la série A à deux reprises, une Coupe d’Italie et deux Coupes. Intercontinental. Au total, il a marqué 40 buts en 174 matchs. Il est décédé le 18 mars 2020.

3. Iago Falqué (45 ans)

L’ailier droit galicien faisait partie de la Juventus mais n’a jamais pu disputer un match de Serie A entre 2008 et 2010. En 2014, il a atterri à Gênes, où il a signé 13 buts en 32 matches au cours de la seule saison où il était. À l’AS Roma, également lors d’un exercice, il en a accumulé 2 sur 22. À Turin, entre 2016 et 2019, il en a enregistré 30 sur 102. Il est revenu à Gênes sur le marché d’hiver, prêté avec une option d’achat, et n’a joué qu’un seul match décochée. Au total, il a signé 45 buts en 157 matchs.

2. Luis Suarez (51 ans)

L’ancien milieu de terrain galicien a porté le maillot de l’Inter Milan pendant 9 ans après 7 au FC Barcelone, entre 1961 et 1970. Il a signé 42 buts en 256 matchs, ajoutant plus dans les trois parcours avant de prendre sa retraite à la Sampdoria, avec 9 en 63. Au total, 51 buts en 319 matchs lui ont permis d’être le meilleur buteur espagnol depuis de nombreuses années en Serie A. Il a remporté deux Coupes d’Europe, trois éditions du championnat national et deux Coupes intercontinentales.

1. José Callejón (62)

L’ailier droit andalou est celui qui mène les Espagnols dans la facette du score en Serie A, les ayant tous marqués (62) à Naples en 245 matchs, portant l’élastique napolitain depuis 2013, lorsqu’il a quitté le Real Madrid pour 9,5 millions . Là, il a remporté la Coupe d’Italie et la Super Coupe d’Italie, une fois chacun. Le contrat se termine cet été et il me semble difficile de le prolonger.