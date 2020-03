Les 10 footballeurs espagnols avec le plus de buts en Premier League

Dans la liste d’aujourd’hui, nous passons en revue les dix joueurs de nationalité espagnole qui ont marqué le plus dans la catégorie la plus élevée du football anglais. 4 d’entre eux ont réussi à devenir champions avec leurs équipes respectives. Les protagonistes sont les suivants:

10. Miguel Pérez “Michu” (20)

L’attaquant asturien a atterri en Premier League en 2012, en provenance de Rayo Vallecano, après que Swansea City ait payé 2,57 millions pour son transfert. Il a beaucoup joué au cours de l’année académique 2012-13, pas tant en 2013-14, avant de partir en prêt à SSC Napoli. Après un exercice en Italie, dans quelques mois, il arriverait libre à Langreo. Au total, il a laissé 20 buts en 52 matches en compétition nationale. Il a pris sa retraite au Real Oviedo en 2017 à l’âge de 31 ans.

9. Santi Cazorla (25 ans)

Le milieu de terrain de Villarreal a atterri à Arsenal à l’été 2012 après un an à Malaga, qui a reçu 19M pour son transfert. Il a passé 6 ans dans la discipline londonienne avant de revenir, sans frais, dans son club actuel en 2018. Il a disputé 129 matchs en Premier League pour atteindre ces 25 buts.

8. Pedro Rodríguez (29 ans)

L’attaquant canarien est arrivé à Chelsea en 2015, du FC Barcelone, qui a reçu 27M pour sa vente. Il a signé, à ce jour, 29 buts en 135 matchs avec le club de la capitale, en plus de lever la Premier League lors de la saison 2016-17. Cet été, son contrat prendra fin et il sera libre à 33 ans.

7. Ayoze Pérez (40 ans)

L’attaquant canarien est arrivé à Newcastle United en 2014 en provenance de Tenerife, qui a reçu 2 millions d’euros pour sa vente. Il a passé cinq saisons avec les Magpies, l’un d’eux dans la catégorie argent, signant 33 buts en 143 matchs. Il a complété le chiffre de 40 en 174 cette saison, dans une Leicester City qui a payé 33,4 millions pour son transfert.

6. Mikel Arteta (42 ans)

L’actuel manager d’Arsenal est venu en Premier League en prêt à Everton en janvier 2005, de la Real Sociedad, qui l’a acheté quelques mois plus tard (2’8M). Il a passé 6 saisons à Goodison Park avant de signer pour ce qui est maintenant son équipe sur le banc, où il est resté entre 2011 et 2016 avant de raccrocher ses bottes à 34 ans. Il a signé 42 buts en 284 matchs, 28 en 174 avec les Toffees et 14 en 110 avec les Gunners.

5. Cesc Fàbregas (50)

Celui d’Arenys de Mar a quitté les catégories inférieures du FC Barcelone en 2003 pour 3,2 millions d’euros, à l’âge de 16 ans. Il a passé 8 saisons au cours desquelles il a signé 35 buts en 212 matchs. En 2011, il est revenu au Can Barça, en échange de 34M, soit 3 parcours avant d’atterrir à Stamford Bridge (33M), où il a marqué 15 buts en 138 matchs et a élevé la Premier League à deux reprises. L’été dernier, il a atterri à l’AS Monaco pour 9M.

4. Juan Mata (50 ans)

L’attaquant espagnol est arrivé à Chelsea en 2011 en provenance de Valence (26’7M), a joué 82 matchs et a signé 17 buts avec le club de Stamford Bridge. À l’été 2014, il a fait ses valises pour Manchester United (44’73M), où il a cumulé 33 buts en 178 matches à ce jour en compétition nationale et s’approche du podium de la liste.

3. Diego Costa (52)

L’attaquant hispano-brésilien est arrivé à Chelsea en 2014, de l’Atlético de Madrid, après que les Londoniens aient payé 38 millions de dollars pour ses services. Il est revenu en 2018, les rojiblancos y investissant 66 millions de dollars, après avoir marqué 52 buts en 89 matchs et se proclamer double champion de Premier League.

2. David Silva (57 ans)

Le milieu de terrain des Canaries a joué le plus dans la compétition anglaise parmi ceux énumérés. Il est arrivé en 2010, en provenance de Valence, après que Manchester City ait payé 28’75 millions à ceux de Mestalla. Depuis, il a signé 57 buts en 301 matchs et a remporté la Premier League à quatre reprises. Cet été, à 34 ans, il sera libre.

1. Fernando Torres (85 ans)

L’ancien attaquant espagnol est le leader exceptionnel de la table. Il est arrivé à Liverpool en 2007, en provenance de l’Atlético de Madrid, en échange de 38 millions. En 102 matchs, il a marqué 65 buts. Chelsea l’a signé (58’5M) en 2011 et en 2014 il l’a transféré à l’AC Milan, où il finira par appeler sous forme de signature en janvier 2015 (3M). Avec les bleus, il a marqué 20 buts en 110 rallyes, totalisant 85 en 212.