Les 10 histoires de Michael Jordan que nous voulons que «La dernière danse» raconte

The Last Dance, le documentaire en 10 parties d’ESPN sur la course des Chicago Bulls au championnat NBA 1997-98 et la dissolution de l’une des plus grandes dynasties sportives de tous les temps, devait être présenté en juin, juste avant le début des finales NBA 2020. . Ensuite, le monde entier a plongé dans les profondeurs d’une pandémie, avec la propagation rampante de COVID-19 provoquant des quarantaines mondiales, jetant un doute important quant à savoir s’il y aura jamais une finale de la NBA 2020, et presque effaçant les listes de programmation pour les réseaux sportifs ( et, d’ailleurs, les sites Web de sport) dans un avenir prévisible. Pour essayer de combler le vide – et après pas peu de plaidoyers publics de fans de sport désespérés pour quelque chose de nouveau à regarder – ESPN a augmenté la date de diffusion du documentaire de près de deux mois, la première tranche du dimanche 19 avril.

Plus de deux décennies à l’écart de la course finale pour Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson, Dennis Rodman et Co., le cinéaste Jason Hehir – qui a fait le 30 pour 30 sur Fab Five du Michigan en 2011, et André le Géant en 2018 – combine des images d’archives d’une équipe de tournage de NBA Entertainment qui ont suivi les Bulls tout au long de la saison 1997-1998 avec une tonne d’entretiens actuels. Le résultat escompté: l’examen le plus détaillé à ce jour non seulement de la vie à la fin de la ligne pour l’équipe la plus célèbre, la plus célèbre et la plus historique des sports américains, mais aussi de la façon dont toutes les parties impliquées y sont arrivées – comment Michael Jordan est devenu Michael Jordan, comment les Bulls ont été construits et sont devenus champions, comment Jordan et l’équipe sont devenus un phénomène culturel international … et, finalement, comment tout s’est effondré.

C’est beaucoup pour se déplacer, même dans des épisodes de 10 heures. Voici certaines choses que nous espérons voir au microscope au cours du déploiement d’un mois de The Last Dance.

L’aura et le spectacle du premier Michael Jordan

Je venais d’avoir 15 ans lorsque la saison NBA 1997-98 a commencé, et il me semblait impossible de concevoir un athlète plus célèbre, plus emblématique et plus omniprésent que Jordan. Il revenait de son interrègne à Birmingham et avait repris son trône, remportant le titre de buteur, le joueur par excellence de la saison régulière, le joueur par excellence de la finale et le championnat NBA au cours de chacune des deux saisons précédentes. Il a également été à moins d’un an de jouer dans Space Jam, qui a rapporté plus de 230 millions de dollars dans le monde grâce à la puissance de la marque jordanienne autant qu’à celle des Looney Tunes.

Jordan était sur chaque couverture de magazine et chaque troisième publicité à la télévision, ou du moins c’était comme ça. Il était synonyme de sport, de victoire et de monnaie culturelle de la fraîcheur. Comme l’a écrit David Halberstam dans Playing for Keeps en 1999, Jordan était «sans doute l’américain le plus célèbre au monde, plus célèbre dans de nombreuses régions éloignées du globe que le président des États-Unis ou n’importe quel film ou rock star. Les journalistes et diplomates américains en mission dans les régions les plus rurales de l’Asie et de l’Afrique ont souvent été stupéfaits lorsqu’ils ont visité de petits villages pour trouver de jeunes enfants portant des répliques en lambeaux du maillot de Michael Jordan Bulls. »

Lorsque les Bulls se sont rendus à Paris en octobre 1997 pour le championnat McDonald’s – un tournoi international de «croissance du jeu» soutenu par l’un des sponsors les plus célèbres de Jordanie et dirigé par le commissaire de la NBA David Stern – le journal parisien France-Soir a publié une photo pleine page. de la Jordanie sur sa première page sous un titre qui se traduit par «L’idole des jeunes est à Paris». Le titre de cette couverture: «Michael Jordan est à Paris. C’est mieux que le pape. C’est Dieu en personne. ” (La fin des années 90, les Français n’avaient pas l’exclusivité sur les compositions théologiques de Jordan; une décennie plus tôt, ils venaient de French Lick.)

Jordan a rencontré Hehir pour le documentaire, accordant le type d’accès et d’interview qu’il a rarement autorisé ces dernières années. (La dernière fois qu’il a participé à une grande pièce rétrospective, c’était avec Wright Thompson pour ESPN the Magazine en 2013.) L’une des nombreuses choses qu’il serait intéressant d’entendre Jordan discuter, avec l’avantage de la distance et de la perspective, c’est de quoi il s’agissait. aimer être vu de cette façon – être perçu comme «Dieu en personne», savoir que chaque globe oculaire est toujours sur vous dans chaque pièce dans laquelle vous entrez, ressentir le poids d’une renommée inégalée sur vos épaules à chaque pas. Il l’a toujours fait paraître, du moins publiquement, comme s’il le portait légèrement, mais cela aurait-il pu être vrai? Et, sur une note connexe, comment l’immensité du culte de la personnalité de Jordan a-t-elle affecté tout le monde autour de lui – sa famille, ses amis et ses coéquipiers?

En parlant de ça …

Ruthlessness célèbre de Jordan avec ses coéquipiers

Il est bien documenté à quel point Jordan pourrait être brutal avec ses coéquipiers; c’était une ligne droite du livre fondateur de Sam Smith de 1991, The Jordan Rules. Il y a d’innombrables histoires sur la façon dont Jordan a toujours considéré le reste des Bulls comme son «casting de soutien» plutôt que ses collègues, sur la façon dont il s’est présenté et les a réprimandés verbalement – «Il a pratiquement ruiné Rodney McCray pour nous», a déclaré une source de l’équipe. Sports Illustrated en 1993, en se mettant régulièrement dans le visage de l’attaquant de réserve lors de mêlées et en lui criant: «Tu es un perdant! Vous avez toujours été un perdant! “- et sur la façon dont son implacabilité se répercutait parfois sur le physique. Lorsqu’un journaliste de télévision a demandé au centre Bulls Luc Longley à l’époque une description en un mot de Jordan, il a répondu: «Predator».

La nature caustique de Jordan provenait de son feu compétitif effréné – non seulement à quel point il voulait gagner, mais à quel point il ne voulait même pas endosser le concept de la défaite. “C’est une dépendance”, a déclaré Jordan à Thompson en 2013. “Vous demandez ce pouvoir spécial pour atteindre ces sommets, et maintenant vous l’avez et vous voulez le rendre, mais vous ne pouvez pas. Si je le pouvais, je pourrais respirer. » Peut-être que ses coéquipiers auraient pu respirer un peu plus facilement.

Dans Playing for Keeps, Halberstam écrit que Jordan d’après le baseball était «une personne beaucoup plus facile à jouer», que «la qualité punitive presque gratuite de sa langue s’était adoucie», et que l’homme qui est entré en 1997-1998 la saison était plus mature et mieux équipée pour mener ses petits que les modèles précédents. Dans une série que Jackson a faite avec Rick Telander pour ESPN the Magazine, cependant, le maître zen raconte une histoire qui semble encore assez coupante: «L’autre jour, j’ai arrêté le film après avoir vu Luc Longley bousiller à nouveau, et je viens de dire: «Tout le monde fait des erreurs. Et j’en ai fait un de retour ici avec cette équipe cette année. »Je le pensais en quelque sorte de façon légère. Mais ensuite Michael dit: “Moi aussi.” Donc ça pesait assez lourd sur tout le monde. “

Comment Jordan a-t-il entretenu des relations avec ses coéquipiers tout au long de ce qui était, selon tous les témoignages, une campagne exténuante en raison de la pression obscène? Les images inédites en coulisses pourraient-elles montrer la capacité de Jordan à faire preuve de méchanceté intestinale dans les couleurs vivantes?

Cette question contient en elle la question plus large de savoir à quel point La Dernière Danse sera nue et non vernie. Selon Jim O’Donnell du Daily Herald, «Jordan et [his] conseillers [with Jump 23, which gets an ‘in association with’ credit on the documentary in ESPN’s press release] aurait conservé l’approbation éditoriale finale complète »du projet. Nous savons que Hehir a les images; nous savons qu’il a les interviews; nous savons qu’il a le temps de raconter l’histoire. Il sera intéressant de voir comment cette histoire a été façonnée et dans quelle direction (et à qui).

Comment les choses se sont gâtées avec Scottie Pippen



Après avoir raté seulement 19 matchs au cours des huit saisons précédentes et devenir un All-Star éternel en tant que commandant adjoint de Jordan et plus tard chef intérimaire de Chicago, Pippen a raté les 35 premiers matchs de la saison 1997-98 après une opération du pied gauche. Sans Pippen – le principal maître de balle de l’équipe, le facilitateur principal, le marqueur secondaire et le meilleur défenseur du périmètre – les Bulls ont trébuché hors du bloc de départ, luttant pour marquer et dépasser les équipes plus jeunes et plus énergiques en son absence. (Eh bien, relativement: après un départ de 8-7, Chicago était à 24-11, d’abord dans l’Est, au moment du retour de Pippen.)

Jordan aurait bouillonné à Pippen d’avoir attendu jusqu’au camp d’entraînement pour subir cette opération – un choix né de la frustration imposante de Pippen envers les Bulls et leur personnel médical – et de la façon dont cela l’a forcé à porter une charge encore plus grande que la normale au début la saison. Jordan n’aurait pas non plus apprécié que Pippen lui ait laissé l’entière responsabilité de la gestion du mercenaire Rodman, qui n’a signé son nouveau contrat avec l’équipe que juste avant le début de la saison; L’auteur de Jordan Rules et Bulls ont battu l’homme Sam Smith a insisté sur le fait que cela avait contribué à l’épuisement professionnel qui avait amené Jordan à prendre sa retraite après la saison.

Pippen a insisté dans Basketball: A Love Story que «Michael ne m’a jamais poursuivi», mais les références de Jordan aux maux de tête et aux migraines racontent une histoire légèrement différente. Comment s’est déroulée la dynamique entre les deux Hall of Famers en temps réel? Quel genre de regard The Last Dance nous donnera-t-il sur la relation entre Jordan et Pippen – l’un des plus grands coups de poing de l’histoire de la ligue, mais aussi l’un des plus difficiles?

Michael Jordan et Scottie Pippen se serrent contre les Hornets de Charlotte le 8 mai 1998.





Malgré toute son excellence, Pippen avait parfois tendance à bouder; cela a fait la une des journaux regrettables quand il a raté les 1,8 dernières secondes du match 3 des demi-finales de la Conférence de l’Est de 1994 après que Jackson ait établi le jeu final du match pour Toni Kukoc plutôt que pour lui. Il avait longtemps été amer d’être sous-payé pour ses contributions après avoir accepté une prolongation à long terme après le premier titre de Chicago, se classant 122e sur la liste des salaires de la ligue en 1997-1998 et comme le sixième joueur le mieux payé à lui seul. équipe, faisant moins de la moitié de ce que Jackson a fait pour entraîner. Mais il avait également fait l’objet d’une tonne de rumeurs commerciales au fil des ans. Pippen pour le projet de droits sur Grant Hill ou Antonio McDyess. Pippen à Seattle pour Shawn Kemp, Ricky Pierce et un choix de première ronde. Pippen à Sacramento pour Mitch Richmond et un premier tour. Pippen à Miami pour Glen Rice et une première. Pippen aux Lakers pour Eddie Jones, bien que le directeur général des Bulls, Jerry Krause, aurait également demandé un jeune Kobe Bryant. (Cela aurait fait rire Jordan.)

Pippen était devenu de plus en plus frustré par le fait que Krause le pendait, traitant le directeur général de Chicago de «menteur compulsif» et disant à plusieurs reprises qu’il voulait que les Bulls l’échangent juste et en aient fini avec lui. Cependant, rien ne s’est jamais produit – juste une série de rumeurs non réalisées qui ont continué avant le projet de 1997, lorsque Krause aurait cherché à déplacer Pippen à Boston pour des choix de loterie élevés (qui auraient évidemment pu être utilisés pour rédiger Tracy McGrady) et l’espace de plafond, et pendant la saison, lorsque Pippen a de nouveau demandé à être traité uniquement pour ne pas bouger. Pippen a donc passé la saison à souffrir, émotionnellement et physiquement, alors que lui et tous les autres attendaient ce qui semblait être l’inévitable. Après la saison et le lock-out de 1998 qui a suivi, Pippen a quitté les Bulls pour les Rockets en signe et échange; il a finalement obtenu son salaire, mais il a dû quitter Chicago pour l’obtenir.

Dans quelle mesure tout ce drame a-t-il contribué à l’atmosphère pesante qui entoure l’équipe? Et deux décennies plus tard, comment Pippen et les autres directeurs impliqués voient-ils le bouleversement qu’il a eu à Chicago – le cas rare d’un joueur parmi les 50 meilleurs de tous les temps qui était encore occulté pendant la totalité de sa carrière? (J’adore la façon dont J.A. Adande l’a dit en 2010: «Exprimez-le de cette façon: Kobe Bryant est beaucoup plus proche de reproduire Jordan que quiconque de reproduire Pippen.»)

Le rôle polarisant de Toni Kukoc

Krause aimait Kukoc, une star pour son club national en EuroLeague et pour l’équipe nationale yougoslave, et a utilisé le deuxième choix au deuxième tour du repêchage de 1990 pour prendre ses droits. (Pour un bon aperçu de la génération de stars yougoslaves de Kukoc, y compris Drazen Petrovic et Vlade Divac, je recommande fortement le documentaire 30 pour 30 Once Brothers.) Le scout devenu GM a investi des années et un contrat riche pour convaincre Kukoc – à ce point considéré par beaucoup comme le meilleur joueur d’Europe – pour faire le voyage à travers l’Atlantique.

Cela a frotté plusieurs Bulls dans le mauvais sens, en particulier Pippen, dont le contrat Krause aurait rechigné à prolonger pour s’assurer que Chicago avait l’argent pour amener Kukoc, et qui s’est associé à Jordan pour donner à Kukoc un accueil extrêmement grossier lorsque leurs chemins se sont finalement croisés aux Jeux olympiques de 1992 . Dans Dream Team, le livre fantastique de Jack McCallum sur l’équipe olympique américaine de 1992, l’ancien chef des relations publiques de la NBA, Brian McIntyre, déclare: «Je me souviens distinctement que Scottie en parlait, et je l’entends toujours dire: ‘Je ne veux pas que Kukoc prenne mon argent. C’est mon argent. »

Ce traitement s’est poursuivi une fois que Kukoc a finalement rejoint les Bulls. “Je sais qu’il est toujours difficile pour les stars d’une équipe d’accepter quelqu’un de nouveau, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il le fasse si mal”, a déclaré Kukoc en 1995. “Je n’ai jamais eu de problème avec lui; c’était toujours quelque chose qu’il ressentait. » (Peut-être que Pippen s’est demandé si l’affinité de Krause pour Kukoc, qui avait joué un rôle de pointe similaire à l’étranger, aurait pu jouer un rôle dans toutes ces négociations commerciales.)

Mais malgré la route difficile qu’il a rencontrée lors de son introduction à Chicago et les défis qu’il a dû relever pour s’adapter à la physionomie et aux responsabilités défensives de la NBA, Kukoc a trouvé son chemin, devenant un sixième homme précieux. Avec Pippen blessé pour commencer la saison, cette valeur n’a fait que croître, alors qu’il se glissait dans l’alignement de départ et faisait en moyenne environ 14 points, quatre rebonds et cinq passes décisives par match, en faisant équipe avec Ron Harper pour combler l’écart de jeu sur l’aile jusqu’à ce que Pippen puisse revenir.

Kukoc n’a jamais atteint le niveau de célébrité dans la NBA dont il avait joui en Europe, mais il a gagné le respect, remportant le sixième homme de l’année en 95-96; il a même finalement semblé gagner Pippen, que Jackson a décrit comme[ing] follement »pour Kukoc depuis le banc. (Pippen a même fait valoir l’année dernière que Kukoc devrait être au Temple de la renommée, bien qu’il soit venu «comme l’un des ennemis».) Cela ne signifie pas pour autant que tout se passe bien dans les coulisses.

Dans les journaux intimes du magazine ESPN, Jackson a écrit à propos de Kukoc: «Toni a commencé 13 ou 14 matchs, mais il n’est pas content non plus. Il a été garce et pleurnichard. Les gars me disent qu’il n’a pas été de bonne humeur. Je continue de lui demander de savoir où est le nôtre. Il veut commencer, donc je ne peux pas comprendre pourquoi il est mécontent. Harper diminue son jeu pour le bien du groupe, mais Toni est en quelque sorte un franc-tireur. » (Ce qui peut peut-être aider à expliquer pourquoi ils se sont emmêlés; il en faut un pour en savoir un après tout.) Ce serait cool d’avoir une vue plus claire de la façon dont un joueur talentueux, curieux et souvent ignoré s’intègre dans le plus grand puzzle Bulls.

Les taureaux ont-ils jamais vraiment transpiré?



Au cours des deux premières saisons complètes de Jordan après le baseball, les Bulls ont disputé 22-3 lors des éliminatoires de la Conférence de l’Est, ne perdant qu’un seul match chacun contre les Knicks, les Hawks et le Heat. Le test en conférence le plus rigoureux du deuxième triplé a eu lieu de loin lors de la finale de 1998 en Est. Lors de la première saison de Larry Bird en tant qu’entraîneur-chef, Indiana a remporté 58 matchs, se classant sixième de la ligue en efficacité offensive derrière le tir de précision de Reggie Miller et Chris Mullin, et le jeu régulier de Mark Jackson. Ils ont également terminé cinquième à l’autre bout, grâce au travail de contusion de Dale Davis et Antonio Davis, et le cadre imposant de 7 pieds 4 pouces de Rik Smits au milieu.

Cette équipe des Pacers était sacrément bonne – Jackson a qualifié la victoire du match 1 contre eux de «s’échapper» – et est revenu deux fois des déficits de la série. Indy a poussé les Bulls à la limite, forçant la Jordanie à un match 7 pour la première fois depuis 1992; les Pacers ont pris une avance de 20-7 à Chicago dans le match 7 et ont mené avec un peu moins de six minutes à jouer. Alors: comment les choses se sont-elles resserrées? Les paumes de quelqu’un ont-elles transpiré au cours de ces six dernières minutes?

Qu’en est-il contre l’Utah en finale, lorsque pratiquement toute la partie non jordanienne de l’équipe a été entravée ou traînée? Cette équipe de jazz était géniale, les propriétaires du no. 1 infraction dans la ligue derrière le pick-and-roll tant vanté de Stockton-à-Malone. L’Utah avait remporté plus de 60 matchs au cours des saisons consécutives et a connu une torride 31-5 après la pause des étoiles pour prendre le non. 1 tête de série dans une conférence qui comprenait trois équipes de 60 victoires.

Le Jazz est revenu de l’arrière 2-1 contre les Rockets Olajuwon-Barkley-Drexler pour remporter la manche 1, puis a fumé les Duncan-Robinson Spurs en cinq, et a balayé les Lakers de Shaq pour mettre en place un match revanche de championnat avec les Bulls. Trois des quatre matchs perdus par l’Utah en finale l’ont été par deux possessions ou moins. (L’autre était un coup de pied de 42 points, qui pourrait avoir apaisé toutes les inquiétudes.)

Nous avons tellement entendu parler du cœur d’un champion, de sa concentration, de sa détermination, etc. Mais cela ne peut pas être juste une constante statique, non? La plus grande dynastie NBA de notre vie a-t-elle jamais vacillé à l’approche de la ligne d’arrivée? Peut-être pas — Jackson a écrit après la finale que Jordan “était calme pendant cette série de jazz et l’a vraiment apprécié.” La réalité correspondra-t-elle aux mythes?

Alors que «le ver» tourne

N’oublions pas: Dennis Rodman faisait partie de cette équipe.

Rodman avait besoin de temps pour se mettre en route après avoir signé son contrat une semaine seulement avant la saison. Même à 36 ans, cependant, il était toujours un monstre à tout faire, marquant le score, menant la ligue à rebondir pour la septième saison consécutive et à jouer plus de minutes que quiconque dans l’équipe sauf Jordan. Le concentrer, cependant, restait évidemment quelque chose d’un ascenseur: à l’époque, selon Smith, Jordan a déclaré que «quand il devait parler à Rodman, il l’attrapait par les tempes, plaidait pour que Rodman le regarde dans les yeux. , puis dites à Rodman quoi faire. Jordan a dit que c’était ainsi qu’il avait parlé à son fils de 8 ans. »

En toute justice, Rodman avait d’autres choses en cours. Pour une chose:

Après le match 3 de la finale, Rodman s’est envolé le lendemain pour Auburn Hills pour être sur WCW lundi Nitro, rejoignant Hulk Hogan et le New World Order (avec qui il avait lutté l’année précédente) dans le but de commencer une querelle avec Diamond. Dallas Page et Karl Malone (contre qui il jouait en fait en finale!) Qui culmineront lors d’un événement à la carte en juillet. Rodman aurait obtenu la permission de Krause and Co. pour partir, mais il serait intéressant d’entendre comment le départ de Rodman s’est déroulé alors que tout le monde se concentrait sur la finition d’un trois tours. J’attends avec impatience les commentaires de Bill Wennington sur la façon dont le nWo est devenu un catch.

Cependant, l’angle de lutte n’est peut-être pas la moitié de celui-ci. Du récit de Jackson avec Telander: «Le fait est que Dennis doit faire démarrer son moteur lui-même. Ce qui aide maintenant, c’est cette relation qu’il a commencée avec Carmen Electra, quelle qu’elle soit. Est-elle à la télé? [Editor’s note: Yep! On Baywatch. She also worked in print, so to speak, making several appearances in Playboy.] Et elle est son inspiration. Il sort et joue pour elle. Mais Dieu nous en préserve, il a un mauvais match, car alors c’est le moment de l’impuissance. “

Electra figurait sur la liste des personnes interrogées pour le doc. Je suppose que nous allons en savoir plus sur, euh, tout ça.

Quel impact un Phil Jackson extérieur a-t-il eu sur tout le monde?



Après une négociation controversée, le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, et l’agent de Jackson ont convenu d’un accord d’un an qui rapporterait à Jackson 6 millions de dollars pour entraîner les Bulls de 1997-1998. Et seulement les Bulls de 1997-98. “Phil ne voulait être entraîneur qu’une année de plus, et nous ne voulions que Phil entraîner une année de plus”, a déclaré Krause, selon Selena Roberts du New York Times.

C’est de cette façon que c’est sorti dans The Grey Lady, de toute façon. Jackson a déclaré avant le début de la saison que ce serait son dernier, et que «les chevaux sauvages ne pouvaient pas traîner [him] de retour à Chicago pour travailler pour Krause, qui semblait ne pas apprécier le crédit que Phil avait pour la gloire de Chicago (et, en revanche, le peu qu’il recevait lui-même). Et dans Playing for Keeps, Halberstam cite Krause qui explose à Jackson: “Je m’en fiche si c’est quatre-vingt-deux ans et oh cette année, tu es parti.” Il semble que les vibrations n’étaient pas géniales.

Ce n’était pas uniquement dû à la nature toxique de la relation Krause-Jackson. Jackson avait dans le passé parlé d’entraîneurs ayant une durée de vie: «Nous avons senti que sept ans d’intensité de l’entraînement d’un club de la NBA étaient vraiment à la limite. Ensuite, vous devez vous arrêter et évaluer où vous en êtes en tant qu’entraîneur et où vous en êtes dans votre vie personnelle. ” Après cela, il a senti que les joueurs avaient quand même cessé de vous écouter. Jackson avait été le patron de Chicago pendant neuf ans à ce moment-là, après sa date d’expiration prévue, bien que le chiffre d’affaires dans l’équipe provoqué par le congé sabbatique de Jordan ait aidé à garder les choses fraîches. Et en plus: Jordan avait clairement indiqué qu’il ne jouerait que pour Jackson. Donc, pour le moment, Phil est resté.

Phil Jackson et Michael Jordan en 1997





Malgré tout: tout le monde savait que Jackson était parti à la fin de la saison, et avec lui, Jordan, et probablement Pippen, et probablement Rodman. L’ensemble du projet était fini, et il semblait que tout le monde en blâmait quelqu’un d’autre; même pendant la finale de la Conférence de l’Est, le propriétaire des Bulls, Jerry Reinsdorf, a carrément parlé de la «dernière danse» et de l’agitation à Phil, et a déclaré que la direction / la propriété n’avait fait aucune déclaration ou indication qu’ils ne ramèneraient pas tout le monde s’ils voulaient être Là. Que ce soit vrai ou non, et alors que Jackson a insisté sur le fait qu’il ne cherchait pas à aller n’importe où et à entraîner tout de suite, il a flic à l’œil errant: dans sa série avec Telander, Jackson a écrit à propos de commencer à regarder les Lakers tard dans la saison , et fantasmer sur le défi de faire subir à Shaquille O’Neal – le genre de menace monstre de bas poste qu’il n’avait jamais eu à Chicago – à se soumettre aux préceptes de son triangle préféré.

Lorsque chaque joueur dans les vestiaires sait que l’équipe se fait exploser à la fin de la saison, dans quelle mesure cela influence-t-il la façon dont tout le monde se sent, se comporte et joue entre-temps? Comment Jackson a-t-il réussi à garder tout cela tout au long de la finale? A-t-il des doutes sur la façon dont les choses se sont déroulées? Nous savons que Phil n’hésite pas à partager ses opinions; nous espérons qu’il aura amplement d’espace pour le faire.

Que faisons-nous de Jerry Krause?

Il n’y a aucun moyen de raconter l’histoire des Bulls sans Krause, qui a dirigé les opérations de basket-ball pour la franchise de 1985 à 2002, qui a arraché Jackson de la Continental Basketball Association en 1987 et qui a acquis chaque joueur sur la liste des six Bulls. équipes de championnat … à l’exception de Jordan, qui a été repêché en 1984.

C’est, bien sûr, une exception assez gigantesque. Il se trouvait au cœur d’une bataille de plusieurs années pour le contrôle, le crédit et la commémoration à Chicago – une bataille que Jordan a dévoilée dans son infâme discours d’intronisation au Hall of Fame en 2009.

“Je ne sais pas qui l’a invité – je ne l’ai pas fait”, a déclaré Jordan. «C’était une personne très compétitive, j’étais une personne très compétitive. Il a dit: «Les organisations gagnent des championnats.» J’ai dit: «Je n’ai pas vu d’organisations jouer avec la grippe dans l’Utah. Je n’ai pas vu d’organisations jouer avec une mauvaise cheville. »»

Krause a insisté sur le fait que la citation que Jordan avait saisie n’était pas tout à fait correcte; dans son récit, c’était «les joueurs et les entraîneurs seuls ne gagnent pas de championnats, les organisations gagnent les championnats». Mais le point était là, et cela exaspéra Jordan, qui avait donné des coups de tête à Krause pendant des années, depuis que l’exécutif avait empêché Jordan de retourner au tribunal après s’être cassé le pied en 1986, en partie pour se protéger contre les blessures et en partie pour s’améliorer. Projet de position de Chicago.

“Il a dit:” Vous êtes la propriété des Bulls maintenant, et nous vous disons quoi faire “”, a déclaré Jordan à Sports Illustrated en 1993. “J’étais un jeune enfant enthousiaste, et cela m’a fait réaliser que c’était une entreprise, pas un jeu. Nous n’avons jamais réussi après cela. »

Jordan a fait rage contre les décisions du personnel de Krause – rédiger Brad Sellers sur Johnny Dawkins, échanger Charles Oakley contre Bill Cartwright – et s’est mis à insulter Krause à propos de son poids. Il a poussé des cris quand l’exécutif est monté dans le bus de l’équipe. Il a appelé Krause «miettes», une fouille à son amour des beignets.

Jordan n’était pas seul dans ses sentiments envers Krause; le conflit prolongé de GM avec Pippen était une légende. Il se heurtait souvent à Jackson, qui soupçonnait (à juste titre) que Krause envisageait de le remplacer dès que possible avec l’entraîneur-chef de l’État de l’Iowa Tim Floyd (woof), et qui avait une fois omis Krause de sa célèbre pratique de donner à tout le monde un livre à lire parce que ” Je ne pouvais pas le trouver en moi pour lui donner quelque chose de valeur. »

Un grand nombre de ces ruptures relationnelles seraient attribuables au manque de compétence interpersonnelle de Krause; ce n’est pas pour rien que l’article de couverture du Chicago Reader de 1990 sur Krause avait pour titre «Nobody Cheers for Jerry Krause». Comme Halberstam l’a écrit dans Playing for Keeps, il était «exceptionnellement maladroit dans presque toutes les relations avec toutes sortes de personnes, sa propre vulnérabilité émotionnelle si manifeste qu’il avait du mal à gérer une position de pouvoir avec quelque chose proche de la grâce requise dans une atmosphère aussi chargée. . ” Cela contrastait fortement avec les goûts de Jordan, Jackson et Pippen, qui avaient tendance à faire preuve de grâce sur et hors du terrain.

Et pourtant: Krause était un excellent éclaireur tout au long de la vie (dans un récit, il a “découvert” Earl Monroe) qui a repéré et rédigé Oakley, et Pippen (quand, il faut le noter, Jordan voulait Joe Wolf ou Kenny Smith), et Horace Grant, et Kukoc. Il était l’exécutif qui a décroché des pièces de rotation comme John Paxson, Steve Kerr et Bill Wennington lors de bonnes affaires et qui a profité des opportunités d’importer un actif en détresse comme Rodman. Il n’y aurait pas eu de dynastie sans Jordan, évidemment, et même si Krause aspirait à avoir la chance d’en construire un sans Michael, ses “Baby Bulls” n’ont jamais été à la hauteur de la restauration de la franchise. Mais un autre cadre – celui qui se concentrait davantage sur la conservation des miettes de sa chemise que sur la recherche du bon talent n’importe où et partout – aurait-il trouvé les pièces pour compléter le puzzle du championnat, tout comme Krause?

La vérité sur le mérite que Krause – décédé en mars 2017, ne recevant à titre posthume que le Temple de la renommée – mérite pour la course des Bulls, et le blâme qu’il mérite pour sa disparition, se situe probablement quelque part au milieu. (Dans une déclaration après la mort de Krause, Jordan l’a appelé «un personnage clé de la dynastie des Chicago Bulls des années 1990 [who] signifiait tellement pour les Bulls, les White Sox et toute la ville de Chicago “- le genre de roses qu’il aurait semblé impensable qu’il aurait jetées deux décennies plus tôt.) Combien a été filmé et avec quelle précision il est présenté , pourrait grandement contribuer à clarifier les choses.

La dernière danse changera-t-elle notre façon de voir la Jordanie?

La dernière fois que Jordan s’est assis pour quelque chose de substantiel, il ne s’est pas montré particulièrement plein de remords ou de réflexion; Le long métrage de Thompson en 2013 raconte l’histoire d’un homme qui a du mal à comprendre ce qui était autrefois, mais qui ne l’est plus et ne le sera plus jamais. Apprendre à vivre avec cette réalité, a-t-il dit, “est un processus”. At-il évolué au fil des ans? Revoir ces jours de gloire avec autant de détails aidera-t-il ou blessera-t-il? Les bords durs qui sont devenus infâmes à l’époque – les barbes pour les coéquipiers, la séquence de compétition vicieuse – ont-ils enfin commencé à se terminer? Le plus grand de tous les temps a-t-il des regrets? S’il le fait, oserait-il les partager – et s’il le fait, comment cela pourrait-il changer la façon dont nous en sommes venus à voir la force la plus intransigeante et la plus singulière de l’histoire du basket-ball?

Michael Jordan trempe le ballon contre les Portland Trail Blazers le 11 novembre 1995 au United Center de Chicago, Illinois.





Plus je pense à ces questions, plus je pense à toutes les personnes qui n’avaient pas 15 ans ou plus lorsque les Bulls se sont lancés dans le ring no. 6. Des millions de jeunes fans de basket-ball – ceux qui appellent LeBron ou Steph ou quelqu’un d’autre le GOAT, et ne soutiendront aucun argument de nos barbes grises – n’ont pas de véritable cadre de référence pour ce qu’un tueur absolu de cinq outils Michael Jordan était sur le terrain . Les faits saillants de YouTube ne peuvent détailler que tant de choses. Il faut reculer pour tout voir – la précision du jeu de jambes, la profondeur du sac, l’athlétisme incroyable, les instincts surnaturels, l’intensité débridée.

Beaucoup de gens sont sur le point d’être informés des faits de la cause. Il suffit de vous demander si, selon le générique de clôture de The Last Dance, le plus gros point à retenir n’est pas à quel point LeBron and Co.est proche d’attraper le fantôme, mais à quelle distance ils sont vraiment.

Pourquoi tout s’est terminé

La réponse, je suppose, équivaudra à quelque chose comme «tout ce qui précède», avec un ordre secondaire de «cinq des sept meilleurs joueurs de l’équipe étaient entre 32 et 37, et complètement à court d’essence ou à proximité. ” Mais comment nous y arrivons – comment les images et les interviews racontent l’histoire – importe, tout comme la perspective qu’Hehir puisse découvrir de nouvelles choses à dire sur l’un des joueurs et des équipes les plus couverts et les plus discutés de l’histoire du sport moderne. C’est une tâche terriblement grande. Mais ce n’est pas comme si nous avions autre chose à regarder.