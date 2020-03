Les 10 joueurs avec la plus grande valeur marchande en Liga selon Transfermarkt

Le portail Web spécialisé dans l’évaluation des joueurs de football en fonction de variables telles que la performance ou l’âge, entre autres, est généralement un bon guide pour savoir ce que les joueurs peuvent coûter lorsque leur valeur est mise à jour. Dans la liste d’aujourd’hui, nous voyons quels sont les dix plus cités de LaLiga dans la mise à jour de plusieurs chiffres au 5 mars:

10. Carlos Casemiro (80 millions)

Le pivot brésilien du Real Madrid est au moment le plus précieux pour Transfermarkt, ayant atteint 80 millions dans la récente mise à jour. Il a atteint 70 en octobre et décembre 2018, jusqu’à 60 en juin 2019 pour revenir à 70 en décembre 2019. Son importance dans le set merengue est palpable surtout lorsqu’il n’est pas sur le terrain.

9. Raphaël Varane (80M)

Le défenseur français du Real Madrid a retrouvé sa valeur maximale accordée par le portail web. Il a atteint 80 millions en juillet 2018 et est resté à cette valeur en décembre, mais est tombé à 70 en juin 2019. Maintenant, il revient à 80 et pourrait battre un record personnel selon la façon dont il affronte la dernière étape de la saison ce qui peut arriver dans l’Eurocup, selon le moment de la mise à jour.

8. João Félix (90M)

Le milieu de terrain portugais de l’Atlético de Madrid est arrivé cet été avec une valeur de 70 millions et est passé à 100 en deux mois, un chiffre influencé par son transfert onéreux (126M). Il est resté à ce chiffre en décembre, mais dans cette dernière mise à jour, il est tombé à 90.

7. Saúl Ñíguez (90M)

Le milieu de terrain espagnol de l’Atlético de Madrid a atteint 70 millions en janvier 2018 et a maintenu ce chiffre en mai. Depuis qu’il a atteint 90 en octobre 2018, il n’a pas baissé ce chiffre dans les quatre dernières mises à jour (décembre 2018, juin 2019, décembre 2019 et mars 2020).

6. Frenkie De Jong (90M)

Le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone a débarqué en été à Barcelone avec une valeur de marché de 85 millions, inférieure à l’investissement (75M) réalisé par les Catalans. Dans votre cas, la mise à jour la plus récente date de décembre, ce qui peut faire varier la position dans la liste lorsque sa nouvelle valeur est connue.

5. Marc-André Ter Stegen (90M)

Le gardien allemand du FC Barcelone est arrivé avec une valeur de 20 millions, soit déjà un investissement raisonnable (12M). Il a été très difficile de grimper, en commençant la courbe de croissance significative en janvier 2018, passant de 25 à 40 millions. Mars l’a fait grimper à 60, restant en mai, pour atteindre 80 en octobre et recommencer en décembre. En juin et décembre 2019, elle est restée à 90, sa meilleure marque jusqu’à présent, bien que dans les futures mises à jour, elle pourrait augmenter.

4. Jan Oblak (100M)

La valeur de Jan Oblak (4M) et de son investissement (16M) à son arrivée à l’Atlético de Madrid ne semblait pas se marier en premier, mais c’est un signe de qualité-prix indiscutable. Il a atteint 50 millions en janvier 2018, passant à 70 en mars et mai, en plus d’une nouvelle augmentation en octobre et décembre qui a conduit au 80. De juin 2019 à décembre, il reste à 100, bien qu’il puisse augmenter dans le prochain.

3. Eden Hazard (100M)

L’attaquant belge du Real Madrid est arrivé avec une valeur de 150 millions et un coût de 100 et certaines variables qui ne sont toujours pas très claires aujourd’hui. Depuis, il n’a fait que descendre à Transfermarkt. En décembre, sa valeur a été mise à jour à 120 millions, jusqu’à la centaine actuelle et risque de continuer à le faire à mesure que votre blessure évolue et comment vous en revenez.

2. Antoine Griezmann (120M)

L’attaquant français du FC Barcelone a atteint sa valeur maximale en octobre et décembre 2018, alors qu’il jouait encore à l’Atlético de Madrid, atteignant 150 millions. Déjà en juin 2019, il a connu une baisse à 130, une valeur avec laquelle il a atterri à Barcelone après le paiement de sa clause (120M). En décembre de l’année dernière, il était déjà tombé à 120, avec le risque de continuer à baisser dans les futures mises à jour.

1. Lionel Messi (140M)

L’attaquant argentin du FC Barcelone a atteint son plafond de valeur en janvier 2018 pour atteindre 180 millions, qu’il a maintenu en mai. Le rendement n’a pas baissé pour justifier la baisse du chiffre, mais le facteur âge (en juin aura 33 ans) est pertinent. Il a trois mises à jour consécutives en baisse de valeur, avec 160 en décembre 2018, 150 en juin 2019 et 140 en décembre.