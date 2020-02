Les 10 joueurs avec le plus de buts et de passes décisives depuis 2017 dans les 5 grandes ligues européennes

Les grandes stars du football mondial restent au sommet et parcourent régulièrement les stades d’Europe. Parmi eux, dix dominent les statistiques des deux buts et assistent dans les cinq grandes ligues européennes depuis trois ans.

Voyons ce que dix joueurs occupent les premières positions tant en buts qu’en passes décisives depuis août 2017 selon les données proposées par Sky Sports.

10. Neymar

Matchs: 52

Buts: 47

Assiste: 26

Total: 73

Nous avons commencé le Top 10 avec Neymar. Le Brésilien a perdu plusieurs matchs à cause d’une blessure avec le PSG au cours des deux dernières saisons, mais ce qu’il n’a pas perdu, c’est le rythme des marqueurs et passe en moyenne à près d’un but par match en plus des 26 passes décisives qu’il a distribuées.

9. Pierre-Emerick Aubameyang

Matchs: 90

Buts: 62

Assiste: 13

Total: 75

Pierre-Emerick Aubameyang a 49 buts marqués en Premier depuis son arrivée à Arsenal. À ce chiffre, il faut ajouter les 13 buts qu’il a marqués avec le Borussia Dortmund entre août 2017 et janvier 2018.

8. Sergio Agüero

Matchs: 79

Buts: 58

Assiste: 17

Total: 75

Kun Agüero a été des années dans tous les classements des meilleurs buteurs et ne pouvait pas manquer cela. Le buteur de City a ajouté 58 points au cours des deux dernières saisons et demie et a également distribué 17 mentions d’aide.

7. Kylian Mbappé

Matchs: 75

Buts: 61

Assiste: 19

Total: 80

Le jeune joueur français est une machine sur le terrain et il n’y a pas de match auquel il ne participe à aucun but de son équipe soit parce qu’il le met lui-même soit en donnant une passe décisive. Depuis août 2017, il a réussi à marquer 61 buts en Ligue 1 et a distribué 19 passes décisives, chiffres qu’en France seuls ses coéquipiers sont capables de suivre.

6. Luis Suarez

Matchs: 83

Buts: 57

Assiste: 25

Total: 82

Si nous parlons d’objectifs, nous ne pouvons pas oublier Luis Suarez. L’attaquant uruguayen a abaissé son rythme de marquer mais reste mortel pour le but adverse et ses chiffres sont extraordinaires avec 57 buts et 25 passes décisives.

5. Cristiano Ronaldo

Matchs: 79

Buts: 68

Assiste: 15

Total: 83

Les années passent mais Cristiano Ronaldo ne lâche pas l’accélérateur. Maintenant, ce sont les équipes de Serie A qui souffrent de la faim vorace du Portugais qui, au cours des deux dernières années, a marqué 68 buts en Ligue et a également aidé, 15.

4. Robert Lewandowski

Matchs: 86

Buts: 76

Assiste: 12

Total: 88

Depuis le début de cette saison, l’attaquant polonais a été un rythme de pointage que très peu d’attaquants européens peuvent suivre. Depuis août 2017, Lewandowski a réussi à marquer 76 buts en Bundesliga avec le Bayern et a distribué 12 passes décisives.

3. Ciro Immobile

Matchs: 94

Buts: 71

Assiste: 21

Total: 92

La troisième place du podium est occupée par Ciro Immobile. L’attaquant de la Lazio domine le tableau des buteurs de Serie A avec 27 buts, et depuis août 2017, il a réussi à marquer 71 en plus de distribuer 21 passes décisives.

2. Mohamed Salah

Matchs: 97

Buts: 68

Assiste: 24

Total: 92

Au numéro 2 se trouve Mohamed Salah. Le joueur égyptien n’est pas l’une des principales stars de ce Liverpool par hasard, mais leurs chiffres le prouvent et il a une excellente relation avec son compatriote trident.

1. Leo Messi

Matchs: 90

Buts: 88

Assiste: 37

Total: 125

Au nombre, Leo Messi. Il n’y a pas de joueur dans toutes les ligues européennes qui ait marqué autant de buts qu’il ait ou distribué plus de passes décisives. Messi continue de montrer pourquoi il est numéro un et les adjectifs pour le définir sont terminés.