Les 10 joueurs ayant le plus de valeur marchande au FC Barcelone

Ci-dessous, nous vous montrons les 10 joueurs du Barça avec la valeur marchande la plus élevée, sur la base des données fournies par le portail Transfermarkt.

7. Samuel Umtiti, Nélson Semedo et Ansu Fati – 40 millions d’euros

Ansu Fati (17 ans), Semedo et Umtiti (26 ans) ont une valeur de marché de 40 millions d’euros. Le plus jeune des 3 a fait ses débuts cette saison avec le Barça et a montré de grandes compétences qui ont ouvert les yeux de tout le monde sur le marché, alors le club a décidé de relever la clause pour le sauver.

De leur côté, le défenseur central français et l’ailier portugais ont montré un niveau élevé il y a quelques années et le club demandera probablement plus d’argent si quelqu’un veut les retirer.

6. Sergi Roberto et Jordi Alba (50 millions d’euros)

Les deux sont latéraux, les deux sont propriétaires, tous deux viennent de la Masia et ont la même valeur marchande: 50 millions d’euros. Les deux footballeurs sont des bannières du club et il ne semble pas que l’institution ait l’intention de vendre à l’un d’eux, mais si quelqu’un veut les acheter, ils doivent payer ce montant (ou plus).

5. Clément Lenglet (60 millions d’euros)

Le défenseur central est l’une des révélations de ces dernières années et son niveau monte de plus en plus. Le voir jouer donne le sentiment d’un footballeur avec de nombreuses années d’expérience et une très longue carrière, mais la réalité est qu’il n’a que 24 ans et a joué 6 saisons (il a fait ses débuts pour Nancy, a traversé Séville et est venu au Barça après la dernière Coupe du monde). Ils sont 60 millions d’euros de plus que justifiés pour le soldat derrière Culé.

4. Arthur Melo et Ousmane Dembélé – 70 millions d’euros

Deux des joueurs les plus jeunes et les plus précieux du club sur le marché. Arthur est venu de Gremio la saison dernière et a tout cassé, beaucoup ont osé le comparer à Xavi. De son côté, Dembélé a eu de bons moments avec le club mais la plupart du temps a été consacré à ses blessures, ce qui l’a éloigné de l’équipe.

Pour le moment, les deux sont blessés, mais au moment où ils récupèrent, ils auront une place dans l’équipe de départ de Setien.

3. Frenkie de Jong et Marc-André ter Stegen – 90 millions d’euros

Au cours de ces semaines, le club de culé discute avec Ter Stegen et son environnement du prochain contrat. Le club sait que le gardien de but est indispensable et ils ne veulent pas risquer de le relâcher: ils lui ont offert 6 millions d’euros et l’Allemand n’a pas accepté, sachant qu’il est libre de demander le montant qu’il veut. Très probablement dans les semaines à venir, ils parviendront à un accord.

De son côté, De Jong est arrivé l’été dernier et a déjà commencé à s’adapter, c’est de plus en plus essentiel pour l’équipe. Ces 90 millions sont inférieurs à ce que Barcelone demanderait si une équipe voulait le signer.

2. Antoine Griezmann – 120 millions d’euros

Sa valeur vénale équivaut au montant payé par le club pour le signer en juillet: 120 millions d’euros.

Depuis qu’il a rejoint le club, sa performance s’est améliorée. Beaucoup avaient de grandes attentes et voulaient qu’il devienne une figure dans le premier match, mais ce n’était pas le cas. Son adaptation a pris un peu de temps et il a progressivement consolidé l’équipe. Aujourd’hui, il est un joueur fondamental du XI de Setien et il semble qu’il restera encore longtemps dans l’équipe.

1. Lionel Messi – 140 millions d’euros

Messi, le footballeur qui n’a jamais eu de prix et ne le fera jamais. Selon Transfermarkt, sa valeur est de 140 millions d’euros, mais bien qu’un club offre cette somme, Barcelone ne la laisserait pas sortir. L’Argentin est le meilleur de l’histoire du club et peu importe combien ils veulent payer pour lui, il semble que le ‘Flea’ et le club aient déjà un contrat à vie.