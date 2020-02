Les 10 joueurs qui ont joué le plus de fois la Classique

Le Real Madrid et le FC Barcelone affronteront ce week-end dans une Classique qui a plus de 3 points en jeu: le leadership. Un jeu où l’expérience compte beaucoup et c’est pourquoi il est intéressant de mettre en avant les joueurs qui ont joué le plus de classiques de l’histoire:

10. Hierro (Real Madrid) – 37 classiques

L’ancien défenseur a développé presque toute sa carrière de footballeur au Real Madrid. Référence en son temps, il a élevé une Ligue et trois Champions. Il était également international avec l’Espagne et capitaine de l’équipe nationale. Avec ces informations d’identification, il n’est pas étrange que Barcelone ait été mesurée 37 fois.

9. Iker Casillas (Real Madrid) – 37 classiques

Casillas a fait ses débuts avec le Real Madrid lors de la saison 1998-1999, remportant la Ligue des champions en tant que plus jeune gardien de but à réaliser un tel exploit. Depuis lors, il était difficile de penser à un objectif merengue sans Casillas, jusqu’à ce qu’en 2015, il soit parti pour Porto. En 16 ans de blanc, Casillas a défendu le but dans une Classique 37 fois.

8. Raúl (Real Madrid) – 37 classiques

Un autre mythe de l’ère récente du Real Madrid. Il a fait ses débuts dans l’équipe première en 1994 et a été capitaine jusqu’à son départ en 2010 pour Schalke 04, où il est également une légende vivante. En tant que joueur du Real Madrid, il s’est démarqué par le but, ce qui lui a permis d’affronter Barcelone 37. Il est actuellement entraîneur de Castilla.

7. Sergio Busquets (FC Barcelone) – 37 classiques

Le milieu de terrain a fait ses débuts de la main de Pep Guardiola dans la saison 2008-2009 et depuis lors, il est difficile de le faire sortir des alignements initiaux de son club et de l’équipe nationale espagnole. Cela lui a permis d’affronter le Real Madrid 37 fois sur le terrain.

6. Iniesta (FC Barcelone) – 38 classiques

Le héros de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2010 a fait ses débuts en première division avec Barcelone en 2002. Seul l’âge a pu enlever la propriété ces derniers temps à Barcelone, mais il a toujours laissé des détails sur sa qualité chaque fois qu’il avait le ballon en sa possession. Il a affronté le Real Madrid 38 fois.

5. Messi (FC Barcelone) – 41 classiques

Depuis ses débuts dans sa première Classique, il n’a pas perdu la propriété tant qu’il est à 100%. Il est le joueur clé du Barça dans ce match, 26 buts pour le Real Madrid qui sont généralement synonymes de victoire. Ajoutez 41 classiques derrière votre dos.

4. Gento (Real Madrid) – 42 classiques

L’un des joueurs du Real Madrid les plus connus du 20e siècle. Gento a développé toute sa carrière au Real Madrid dans la position extrême, et a été l’un des plus déséquilibrés de son temps. Ces qualités lui ont permis de jouer jusqu’à 42 fois.

3. Xavi (FC Barcelone) – 42 classiques

L’entraîneur actuel d’Al-Sadd a fait ses débuts en tant que joueur en 1998 avec Barcelone. Cependant, ce n’est qu’à l’arrivée de Frank Rijkard sur le banc de culé qu’il a développé son plein potentiel, ce qui lui a permis de se démarquer en tant que star du football mondial. Avant son départ en 2015, il a eu le temps d’affronter le Real Madrid en 42 classiques.

2. Manolo Sanchís (Real Madrid) – 42 classiques

Manolo Sanchís a développé l’ouverture de sa carrière au Real Madrid. L’ancienne défense faisait partie de la soi-disant Qunta el Buitre, mais il était le seul de cette génération à avoir réussi à hisser la Ligue des champions. Ces références l’ont amené à être international avec l’Espagne. 42 classiques sur le dos

1. Sergio Ramos (Real Madrid) – 42/43 Classiques

Sergio Ramos deviendra à la fin du match de ce dimanche le joueur qui aura joué le plus de classiques de l’histoire: 43. Quelques records qui le garantissent comme le joueur le plus expérimenté dans ce type de matchs. Le camero a subi des défaites très douloureuses mais aussi de très douces victoires contre Barcelone.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!