Les 10 meilleures séances de dédicaces de l’histoire de l’Atlético de Madrid

C’est le top 10 des acquisitions de l’ensemble rojiblanco le long de snous près de 117 ans d’existence:

10. Luiz Pereira

Pereira est arrivée du Ligue brésilienne en 1975 et dans sa première année avec l’Atlético, il a remporté la Copa del Rey. C’était une défense qui a révolutionné le jeu en Espagne, car c’était l’un des premiers osé faire jouer le ballon. Il avait 143 ans avec le rojiblanco et Il a également remporté une ligue.

9. Milinko Pantic

Le joueur serbe a signé l’année 1995 du Panionios grec en échange de 75 millions de pesetas (environ 13 millions d’euros). Dans sa première année, l’Atlético de Madrid a remporté le doublé et Pantic a joué un rôle clé, surtout en finale de la Coupe dans lequel il a marqué le dernier but contre Barcelone.

8. Garate

La vie de Gárate était divisé en deux équipes: L’Atlético de Madrid et Éibar, où ils l’ont signé les rojiblancos en 1965. Avec eux, il a remporté 3 ligues et deux Copas del Rey au cours des 11 saisons, il était là. C’était aussi absolu international et a remporté le trophée Pichcichi 3 fois

7. Kiko

Le Jerez a signé 1993 de Cadix comme une vraie promesse. Bien que son premier deux saisons ne sont pas toutes les bonnes choses à attendre, à la fin, il explose et devient l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Son rôle de premier plan dans le doublet de 1996 a été déterminant.

6. Forlán

Nous parlons un autre joueur de football charrúa et une autre signature de Villarreal. Forlan a atterri dans le Vicente Calderón en 2007 en échange de 23 millions d’euros. À l’Atlético de Madrid a remporté un Golden Boot en 2009 et a marqué le but décisif en finale de la Ligue Europa contre Fulham (2-1) qui a donné un titre à la roijblancos 14 ans plus tard de la précédente.

5. Juanfran

Il L’Atlético de Madrid a payé Osasuna 4 millions d’euros en janvier 2011 pour lui. Avec l’entraîneur Simeone a commencé à jouer en arrière au lieu de l’extrême et là, il est devenu immobile. Tout comme Godín, il a quitté l’équipe la saison dernière comme une véritable légende du club.

4. Futre

Futre arrivé en 1987 d’un port qui venait d’être proclamé Champion d’Europe Votre qualité et son caractère a rapidement fait de lui l’un des plus grands idoles du passe-temps matelas. La finale de la Coupe, ils ont battu le Le Real Madrid au Bernabéu (2-0) a été l’un des matches qui a incrusté son étape à l’Atlético de Madrid.

3. Godin

Parler de Godin fait probablement de lui la meilleure défense de l’histoire de ce club. L’Uruguayen est arrivé 2010 à partir de Villarreal et est parti l’année dernière, après 9 saisons et Comme une vraie légende. Le but qu’il a marqué en 2014 et qui valait une ligue contre Barcelone (1-1) est inoubliable

2. Luis Aragonés

El Sabio de Hortaleza est arrivé au club de la rivière Manzanares en 1964, de Betis. Là, il est devenu Joueur incontournable pour sa vision du jeu et sa grande touche de balle. Un grand but pour le Bayern valait l’équipe sa première Coupe d’Europe en 1974. Il a ensuite traversé le banc rouge et blanc et personne ne l’a réalisé plus que lui

1. Simeone

De toute évidence Simeone se classe premier pour ce qu’il a signifié en tant qu’entraîneur du club. Mais c’était déjà clé de l’année du double, juste au moment où il venait de signer de Séville. En tant que technicien, vous êtes revenu à Atlético de Madrid au sommet du monde, a remporté une ligue de 90 points et une Copa del Rey au Bernabéu (1-2), a touché 2 champions et surtout, a atteint la stabilité dans tous les domaines de l’équipe qui n’avait pas été vu depuis des années avant d’arriver au banc.